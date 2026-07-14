Nuovo ruolo per Bernardeschi al Bologna? Tedesco pronto a trasformarlo: "L'idea di vederlo lì mi piace"

La conferma è arrivata direttamente dalle parole di Tedesco dopo i primi test in campo.
"Con quei piedi, con quella qualità e quella esperienza può fare tutto, anche la mezzala che fra l'altro ha già fatto a Firenze e a Torino. L’idea di vederlo lì mi piace”.
In realtà Bernardeschi aveva fatto la mezz'ala già in qualche occasione alla Juventus, ma prevalentemente a gara in corso o per necessità, a causa di assenze o infortuni.
Tedesco sta pensando invece di utilizzare in quella posizione con costanza, con la possibilità di mettere così in campo tutti insieme sia lui che Rowe ed Orsolini.