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Bernardeschi BolognaGetty Images
Marco Trombetta

Nuovo ruolo per Bernardeschi al Bologna? Tedesco pronto a trasformarlo: "L'idea di vederlo lì mi piace"

Serie A
Bologna

Domenico Tedesco è pronto a disegnare un nuovo ruolo per Bernardeschi al Bologna: "Con qui piedi e quella qualità può fare di tutto".

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Il Bologna 2026/2027 riparte da Domenico Tedesco in panchina e da una certezza come Federico Bernardeschi in campo.

L'ex Juventus è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione e quest'anno, col nuovo allenatore, potrebbe subire una trasformazione tattica.

  • IL NUOVO RUOLO DI BERNARDESCHI

    Il ritiro del Bologna e già iniziato e in assenza di alcuni giocatori, specialmente centrocampisti come Ferguson e Moro, in vacanza dopo i Mondiali, c'è stato spazio per qualche esperimento.

    Uno di questi è stato Bernardeschi mezz'ala nel 4-3-3 di Tedesco, con risposte più che positive, al punto che il nuovo tecnico rossoblù sta pensando di reinventarlo in quella posizione nella prossima stagione.

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  • "MI PIACE L'IDEA DI VEDERLO LI'"

    La conferma è arrivata direttamente dalle parole di Tedesco dopo i primi test in campo.

    "Con quei piedi, con quella qualità e quella esperienza può fare tutto, anche la mezzala che fra l'altro ha già fatto a Firenze e a Torino. L’idea di vederlo lì mi piace”.

    In realtà Bernardeschi aveva fatto la mezz'ala già in qualche occasione alla Juventus, ma prevalentemente a gara in corso o per necessità, a causa di assenze o infortuni.

    Tedesco sta pensando invece di utilizzare in quella posizione con costanza, con la possibilità di mettere così in campo tutti insieme sia lui che Rowe ed Orsolini.

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  • L'ULTIMA STAGIONE DI BERNARDESCHI

    45 partite complessive in tutte le competizioni e 9 goal. L'ultima stagione di Bernardeschi al Bologna è stata più che positiva.

    Italiano lo ha impiegato prevalentemente come ala destra d'attacco e in qualche occasione anche come trequartista o ala sinistra.

    Ora Tedesco è intenzionato ad abbassare il suo raggio d'azione, in modo tale da aumentare la qualità della manovra offensiva del Bologna.

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