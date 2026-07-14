Nuovo ruolo per Bernardeschi al Bologna? Tedesco pronto a trasformarlo: "L'idea di vederlo lì mi piace"

Il ritiro del Bologna e già iniziato e in assenza di alcuni giocatori, specialmente centrocampisti come Ferguson e Moro, in vacanza dopo i Mondiali, c'è stato spazio per qualche esperimento.

Uno di questi è stato Bernardeschi mezz'ala nel 4-3-3 di Tedesco, con risposte più che positive, al punto che il nuovo tecnico rossoblù sta pensando di reinventarlo in quella posizione nella prossima stagione.