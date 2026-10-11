Noslin è l'uomo in più della Lazio, decisivo contro il Monza anche senza segnare: come è diventato indispensabile per Gattuso

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Sulla sorprendente posizione della Lazio in classifica c'è anche la firma di Tijjani Noslin.
L'attaccante sembrava destinato a finire ai margini della rosa di Gattuso, invece oggi è di fatto un punto fermo per il tecnico che non ci rinuncia praticamente mai.
I numeri d'altronde sono chiarissimi e indicano come Noslin sia diventato fondamentale interpretando al meglio il ruolo di prima punta in cui viene schierato attualmente.
Tanto che, almeno per il momento, il titolare designato Pinamonti è diventato di fatto la sua riserva.