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SS Lazio v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Noslin è l'uomo in più della Lazio, decisivo contro il Monza anche senza segnare: come è diventato indispensabile per Gattuso

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Lazio vs Monza
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In estate sembrava destinato a restare ai margini, invece Tijjani Noslin nelle ultime giornate si è preso il posto da titolare ed è sempre stato decisivo per i risultati della Lazio tra goal e assist.

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Sulla sorprendente posizione della Lazio in classifica c'è anche la firma di Tijjani Noslin.

L'attaccante sembrava destinato a finire ai margini della rosa di Gattuso, invece oggi è di fatto un punto fermo per il tecnico che non ci rinuncia praticamente mai.

I numeri d'altronde sono chiarissimi e indicano come Noslin sia diventato fondamentale interpretando al meglio il ruolo di prima punta in cui viene schierato attualmente.

Tanto che, almeno per il momento, il titolare designato Pinamonti è diventato di fatto la sua riserva.

  • MVP CONTRO IL MONZA

    Anche in occasione della gara casalinga contro il Monza, Noslin è stato preferito da Gattuso a Pinamonti come riferimento centrale del tridente.

    L'attaccante stavolta non ha trovato la via della rete, è vero, ma è risultato comunque decisivo per la vittoria che vale alla Lazio la vetta della classifica insieme all'Inter e il sorpasso sulla Roma.

    Noslin ha infatti servito gli assist a Tavares e Isaksen che hanno permesso ai biancocelesti di portarsi avanti di due goal in appena 23 minuti.

    Non solo. Poco dopo sempre Noslin si è procurato l'espulsione di Lucchesi con una sgasata delle sue, capace sempre di mettere in grande difficoltà le difese avversarie.

    Non a caso al termine di Lazio-Monza il premio di MVP della partita è stato consegnato proprio nelle mani di Noslin.

  • SEMPRE TITOLARE NELLE ULTIME TRE GIORNATE

    La stagione di Noslin in realtà era partita in panchina.

    Gattuso infatti nelle prime tre giornate gli aveva concesso solo pochi minuti, lasciandolo fuori per tutta la gara alla seconda contro il Genoa quando gli veniva preferito Boulaye Dia.

    L'attaccante senegalese però è stato poi ceduto al Rennes nelle ultime ore di mercato spalancando di fatto così le porte a Noslin che ha sfruttato al meglio la sua occasione.

    Subito in goal alla prima da titolare contro il Milan, Noslin si è ripetuto una settimana dopo contro il Venezia meritandosi così la conferma per la terza partita di fila.

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  • IL DUALISMO CON PINAMONTI

    La Lazio ha cercato per tutta l'estate un attaccante titolare su precisa richiesta di Gattuso.

    Ratkov, arrivato a gennaio per sostituire Castellanos, non ha mai convinto così i biancocelesti hanno a lungo sondato il mercato scegliendo alla fine di affondare il colpo per Andrea Pinamonti.

    L'ex Sassuolo sulla carta dovrebbe essere il riferimento dell'attacco di Gattuso che però al momento sta giustamente sfruttando l'ottimo momento di forma vissuto da Noslin.

    Non è escluso peraltro che i due in alcune partite possano giocare insieme, visto che l'ex Verona può anche essere schierato più largo sulla fascia.

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  • LE PAROLE DOPO LAZIO-MONZA

    Al termine della vittoria contro il Monza, Noslin si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare la partita.

    "Sono molto felice per aver vinto la partita. Siamo in corsa, è stata una partita simile a quella contro il Milan, ottimo primo tempo ma secondo tempo dove abbiamo trovato difficoltà ma siamo stati bravi a vincere la gara.

    Siamo una squadra molto unita con Gattuso che ci da la giusta pressione e si vede anche in campo. Per noi è importante ci sia l’apporto da parte di tutti” ha dichiarato l'attaccante.

    Gattuso invece ha gettato acqua sul fuoco spegnendo sul nascere i facili entusiasmi: "Primo posto? Dobbiamo vivere la giornata, sapete meglio di me in che tipo di stadio siamo. Non è facile ma abbiamo la strada del lavoro. Vedremo dove arriveremo.

    Non ci possiamo permettere di giocare cosi nel secondo tempo. Non dobbiamo gestire nulla, bisogna fare le cose fatte bene. Sulle seconde palle non ci arrivavamo, nei primi 25 minuti del secondo tempo eravamo inesistenti. Complimenti ai ragazzi per il primo tempo ma il secondo tempo è stato uguale a quello contro il Milan. Dobbiamo andare, non gestire".

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