Noslin è l'uomo in più della Lazio, decisivo contro il Monza anche senza segnare: come è diventato indispensabile per Gattuso

Al termine della vittoria contro il Monza, Noslin si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare la partita.

"Sono molto felice per aver vinto la partita. Siamo in corsa, è stata una partita simile a quella contro il Milan, ottimo primo tempo ma secondo tempo dove abbiamo trovato difficoltà ma siamo stati bravi a vincere la gara.

Siamo una squadra molto unita con Gattuso che ci da la giusta pressione e si vede anche in campo. Per noi è importante ci sia l’apporto da parte di tutti” ha dichiarato l'attaccante.

Gattuso invece ha gettato acqua sul fuoco spegnendo sul nascere i facili entusiasmi: "Primo posto? Dobbiamo vivere la giornata, sapete meglio di me in che tipo di stadio siamo. Non è facile ma abbiamo la strada del lavoro. Vedremo dove arriveremo.

Non ci possiamo permettere di giocare cosi nel secondo tempo. Non dobbiamo gestire nulla, bisogna fare le cose fatte bene. Sulle seconde palle non ci arrivavamo, nei primi 25 minuti del secondo tempo eravamo inesistenti. Complimenti ai ragazzi per il primo tempo ma il secondo tempo è stato uguale a quello contro il Milan. Dobbiamo andare, non gestire".