Nessun parcheggio gratuito e bus navetta a 80 euro: i costi per il Mondiale che preoccupano i tifosi

I costi per i tifosi che si recheranno negli Stati per la Coppa del Mondo continuano ad aumentare. Prevista a giugno sia negli USA che in Messico e in Canada, la competizione sportiva più importante del pianeta avrà prezzi esorbitanti rispetto al passato. Non solo la spesa per alloggi e biglietti per le partite, ma bensì anche per i trasporti. L'ultima notizia, riportata dal The Athletic, riguarda il bus che porterà i fans al Gillette Stadium.

Situato a Foxborough, Massachusetts, il Gillette dista circa 45 km da Boston, capoluogo della contea di Suffolk e capitale del Massachusetts. In bus, per un viaggio di andata e ritorno dalla città, i tifosi dovranno spendere 95 dollari, ovvero 80 euro.

Tra l'altro, al pari del servizio ferroviario, non ci saranno prezzi agevolati per bambini, adulti sopra i 60 anni o per i passeggeri con esigenze di accessibilità. Il Boston Stadium Express, sarà gestito in collaborazione con Yankee Line e conta di servire 10.000 tifosi a match.