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Gillette StadiumGetty
Francesco Schirru

Nessun parcheggio gratuito e bus navetta a 80 euro: i costi per il Mondiale che preoccupano i tifosi

Coppa del Mondo
Norvegia vs Francia
Norvegia
Francia

I prezzi per i tifosi che vivranno il Mondiale in terra statunitense continuano ad aumentare: le ultime novità arrivano dal Gillette Stadium, vicino a Boston.

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I costi per i tifosi che si recheranno negli Stati per la Coppa del Mondo continuano ad aumentare. Prevista a giugno sia negli USA che in Messico e in Canada, la competizione sportiva più importante del pianeta avrà prezzi esorbitanti rispetto al passato. Non solo la spesa per alloggi e biglietti per le partite, ma bensì anche per i trasporti. L'ultima notizia, riportata dal The Athletic, riguarda il bus che porterà i fans al Gillette Stadium.

Situato a Foxborough, Massachusetts, il Gillette dista circa 45 km da Boston, capoluogo della contea di Suffolk e capitale del Massachusetts. In bus, per un viaggio di andata e ritorno dalla città, i tifosi dovranno spendere 95 dollari, ovvero 80 euro.

Tra l'altro, al pari del servizio ferroviario, non ci saranno prezzi agevolati per bambini, adulti sopra i 60 anni o per i passeggeri con esigenze di accessibilità. Il Boston Stadium Express, sarà gestito in collaborazione con Yankee Line e conta di servire 10.000 tifosi a match.

  • IL MASSIMO DEL COSTO

    I biglietti per la navetta da Boston allo Stadio Gillette hanno avuto costi decisamente inferiori per le partite dei New England Patriots, team di football americano che gioca proprio in questo impianto, o per vari concerti: al massimo i prezzi per andata e ritorno risultavano di 50-75 euro a persona.

    Alcune fonti hanno rivelato al The Athletic ome prezzi della Coppa del Mondo dovranno però essere più alti a causa della maggiore quantità di opzioni e fermate.

    Per il Mondiale, infatti, la navetta si fermerà in oltre 20 punti di prelievo situati in tutta la Greater Boston e nella regione circostante.

    Inutile dire però che i tifosi non si aspettavano di dover spendere 80 euro a persona per il trasporto alla sola partita, in più senza alcuno sconto previsto per determinate categorie.

    Le città del Mondiale stanno però tentando di recuperare le entrate per compensare le vaste spese che hanno sostenuto per il torneo.

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  • NESSUN PARCHEGGIO GRATUITO

    Chi si recherà al Gillette Stadium con la propria auto dovrà invece accettare i costi di parcheggio.

    I posti non saranno gratuiti come accade di solito durante gli altri eventi: i parcheggi ufficiali della FIFA per le partite al Gillette Stadium costeranno 175 dollari durante la fase a gironi, mentre per la gara dei quarti ben 270 (228 euro).

    Il parcheggio per i veicoli di grandi dimensioni arriverà a costare circa 900 euro per il quarto di finale.

    La FIFA ha anche vietato la pratica del tailgating, ovvero il noto party nei parcheggi che di solito si svolge prima delle partite di football americano. Una specie di picnic sul cemento e tra le auto, insomma, che non potrà svolgersi durante il Mondiale.

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  • LE GARE PREVISTE AL GILLETTE

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