Moviola Inter-Fiorentina, proteste nerazzurre con l'arbitro Mariani: Viery su Thuram era calcio di rigore?

Secondo l'analisi di Luca Marelli su DAZN l'intervento di Viery su Marcus Thuram era falloso.

L'arbitro avrebbe quindi dovuto assegnare il calcio di rigore per l'Inter. Ma il contatto è stato ritenuto non un errore chiaro ed evidente dal VAR che quindi non ha richiamato Mariani davanti al monitor.

Viery in effetti sembra invece allargare leggermente la gamba per fermare la corsa di Thuram.