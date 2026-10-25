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Lelio Donato

Moviola Inter-Fiorentina, proteste nerazzurre con l'arbitro Mariani: Viery su Thuram era calcio di rigore?

Serie A
Inter vs Fiorentina
Inter
Fiorentina

Proteste veementi dell'Inter per un intervento di Viery su Marcus Thuram nell'area di rigore della Fiorentina, l'arbitro Mariani però non concede il penalty. Nessuna revisione al VAR.

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  • VIERY SU THURAM: L'EPISODIO

    Al 69' di Inter-Fiorentina, sul risultato di 0-1 per i viola, i nerazzurri chiedono un calcio di rigore.

    Marcus Thuram, defilato sulla destra, all'ingresso dell'area di rigore viene affrontato da Viery e cade a terra.

    L'arbitro Mariani, molto vicino all'azione, sembra indicare il dischetto ma poi ci ripensa e non assegna il rigore.

    Dopo un breve check il direttore di gara non viene richiamato per la revisione al VAR.

  • ERA CALCIO DI RIGORE?

    Secondo l'analisi di Luca Marelli su DAZN l'intervento di Viery su Marcus Thuram era falloso.

    L'arbitro avrebbe quindi dovuto assegnare il calcio di rigore per l'Inter. Ma il contatto è stato ritenuto non un errore chiaro ed evidente dal VAR che quindi non ha richiamato Mariani davanti al monitor.

    Viery in effetti sembra invece allargare leggermente la gamba per fermare la corsa di Thuram.

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