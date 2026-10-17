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Darmian Thuram Bologna InterGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Bologna-Inter: c'era fallo di Thuram su Miranda sull'1-2? Darmian sul francese, era rigore?

Serie A
Bologna vs Inter
Bologna
Inter

I principali casi da moviola e gli episodi più controversi di Bologna-Inter, secondo anticipo del sabato di Serie A. Gara arbitrata da Daniele Doveri.

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Bologna-Inter è finita 1-3. Nerazzurri come quasi sempre costretti a rimontare e sotto per effetto della rete bolognese di Pobega, prima di scatenarsi con Thuram, Carlos Augusto e Bonny.

L'arbitro della partita è stato Daniele Doveri di Roma-1, che dopo un primo tempo tranquillo ha dovuto gestire qualche caso spinoso nel corso della ripresa.

Ecco dunque i principali casi da moviola e gli episodi più controversi della partita delle 18, che si è giocata al Dall'Ara: gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A.


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  • 61' - DARMIAN SU THURAM, ERA RIGORE?

    Episodio molto controverso a mezz'ora dalla fine: Thuram penetra in area da destra, rientra verso il centro e viene forse sgambettato da Darmian, cadendo a terra.

    L'Inter chiede il calcio di rigore, ma l'arbitro Doveri è del parere opposto. Anzi: il fischietto romano si dirige verso Thuram e addirittura lo ammonisce per simulazione.

    In realtà, un tocco di Darmian sul piede sinistro dell'ex compagno di squadra c'è, nonostante il difensore del Bologna affermi il contrario: lo stesso Darmian ha dunque rischiato tantissimo e il rigore ci poteva stare.

    Secondo Luca Marelli di DAZN, "il contatto c'è, ma è abbastanza leggero. Sicuramente è sbagliata l'ammonizione per simulazione, perché un contatto c'è stato. È stato molto accentuato il contatto. A mio parere correttamente non è stato assegnato il calcio di rigore, perché è veramente leggero. E il VAR giustamente non è intervenuto. Rimane l'errore di Doveri, perché non si tratta di simulazione".

  • 69' - C'ERA FALLO DI THURAM SU MIRANDA SULL'1-2?

    A 20 minuti circa dalla fine, l'Inter rimonta lo svantaggio iniziale e si porta sul 2-1 grazie a Carlos Augusto, servito a porta vuota da Zielinski. Ma anche qui c'è un giallo.

    Mentre il polacco si accinge a servire al compagno la palla giusta, Miranda crolla a terra nell'area bolognese, forse toccato proprio da Thuram su un piede. Ancora una volta Doveri lascia proseguire e il VAR non interviene per portare all'annullamento della segnatura.

    Ancora secondo Marelli, "c'è stato un contatto totalmente casuale con Thuram, che correndo in avanti ha toccato il piede destro di Miranda, che si è leggermente girato. Ma è stato totalmente casuale e certamente non punibile".

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  • 81' - ANNULLATO IL TRIS DI BONNY

    Nessun dubbio invece in occasione di quanto accade all'81': Bastoni lancia Bonny sulla sinistra, questi supera in qualche modo Darmian in area e calcia in rete davanti a Skorupski. La rete viene annullata per un fuorigioco di partenza del francese, poi confermato dal successivo check VAR.

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