Moviola Bologna-Inter: c'era fallo di Thuram su Miranda sull'1-2? Darmian sul francese, era rigore?

Episodio molto controverso a mezz'ora dalla fine: Thuram penetra in area da destra, rientra verso il centro e viene forse sgambettato da Darmian, cadendo a terra.

L'Inter chiede il calcio di rigore, ma l'arbitro Doveri è del parere opposto. Anzi: il fischietto romano si dirige verso Thuram e addirittura lo ammonisce per simulazione.

In realtà, un tocco di Darmian sul piede sinistro dell'ex compagno di squadra c'è, nonostante il difensore del Bologna affermi il contrario: lo stesso Darmian ha dunque rischiato tantissimo e il rigore ci poteva stare.

Secondo Luca Marelli di DAZN, "il contatto c'è, ma è abbastanza leggero. Sicuramente è sbagliata l'ammonizione per simulazione, perché un contatto c'è stato. È stato molto accentuato il contatto. A mio parere correttamente non è stato assegnato il calcio di rigore, perché è veramente leggero. E il VAR giustamente non è intervenuto. Rimane l'errore di Doveri, perché non si tratta di simulazione".