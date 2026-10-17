Moviola Bologna-Inter: c'era fallo di Thuram su Miranda sull'1-2? Darmian sul francese, era rigore?

Bologna-Inter è finita 1-3. Nerazzurri come quasi sempre costretti a rimontare e sotto per effetto della rete bolognese di Pobega, prima di scatenarsi con Thuram, Carlos Augusto e Bonny.
L'arbitro della partita è stato Daniele Doveri di Roma-1, che dopo un primo tempo tranquillo ha dovuto gestire qualche caso spinoso nel corso della ripresa.
Ecco dunque i principali casi da moviola e gli episodi più controversi della partita delle 18, che si è giocata al Dall'Ara: gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.