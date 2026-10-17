Morata da incubo nella Serie B spagnola col Leganes: entra, viene espulso e deve essere trattenuto dai compagni

Alvaro Morata è sempre più in crisi.
Nel corso della carriera l'attaccante spagnolo classe 1992 ha segnato 267 goal tra i professionisti con le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Milan, Galatasaray e Como.
Nella squadra allenata da Cesc Fabregas ha segnato la sua ultima rete in partite ufficiali: quello del 3-1 al 91' nella trasferta sul campo della Fiorentina in Coppa Italia lo scorso 27 gennaio, l'unico goal in una stagione da dimenticare sotto l'aspetto del rendimento personale.
Adesso deve ancora trovare la via della rete al Leganes, club di seconda divisione spagnola che nello scorso mercato estivo lo ha ingaggiato in prestito dal Como: finora ha raccolto 7 presenze per un totale di 434 minuti giocati.