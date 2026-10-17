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Morata da incubo nella Serie B spagnola col Leganes: entra, viene espulso e deve essere trattenuto dai compagni

Como
A. Morata
Leganes
Match report
Leganes vs Cordoba
LaLiga2
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Continua il momento no per l'attaccante spagnolo ex Juventus e Milan ancora di proprietà del Como

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Alvaro Morata è sempre più in crisi.


Nel corso della carriera l'attaccante spagnolo classe 1992 ha segnato 267 goal tra i professionisti con le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Milan, Galatasaray e Como.


Nella squadra allenata da Cesc Fabregas ha segnato la sua ultima rete in partite ufficiali: quello del 3-1 al 91' nella trasferta sul campo della Fiorentina in Coppa Italia lo scorso 27 gennaio, l'unico goal in una stagione da dimenticare sotto l'aspetto del rendimento personale.


Adesso deve ancora trovare la via della rete al Leganes, club di seconda divisione spagnola che nello scorso mercato estivo lo ha ingaggiato in prestito dal Como: finora ha raccolto 7 presenze per un totale di 434 minuti giocati.


  • ESPULSO

    Entrato dalla panchina al 63' al posto di Soko, Morata è stato ammonito due volte: prima al 70' per un fallo di gioco e poi (dopo il goal dello 0-1 decisivo per la vittoria in trasferta del Cordoba segnato da Eder Garcia al minuto 83) per proteste al 91', quando ha lasciato in 10 uomini la squadra allenata da Ruben Alves.


    Quest'ultimo è ormai destinato a essere esonerato dal Leganes, che pensa a Rubi come nuovo tecnico per cercare di risollevare la squadra, vicina alla zona retrocessione, sorpassata pure dal Cordoba a quota 12 e 17esima in classifica con 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte in 10 giornate con 6 goal fatti e 15 subiti.

    Nel prossimo turno il Leganes gioca ancora in casa col Mallorca sabato 24 ottobre.


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