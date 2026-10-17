Morata da incubo nella Serie B spagnola col Leganes: entra, viene espulso e deve essere trattenuto dai compagni

Entrato dalla panchina al 63' al posto di Soko, Morata è stato ammonito due volte: prima al 70' per un fallo di gioco e poi (dopo il goal dello 0-1 decisivo per la vittoria in trasferta del Cordoba segnato da Eder Garcia al minuto 83) per proteste al 91', quando ha lasciato in 10 uomini la squadra allenata da Ruben Alves.





Quest'ultimo è ormai destinato a essere esonerato dal Leganes, che pensa a Rubi come nuovo tecnico per cercare di risollevare la squadra, vicina alla zona retrocessione, sorpassata pure dal Cordoba a quota 12 e 17esima in classifica con 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte in 10 giornate con 6 goal fatti e 15 subiti.

Nel prossimo turno il Leganes gioca ancora in casa col Mallorca sabato 24 ottobre.



