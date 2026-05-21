Mondiali 2026, i convocati della Germania: esclusi Bisseck e Fullkrug, l'elenco completo

Ultim'oraLa lista dei ventisei convocati della Germania per i Mondiali 2026

La lista dei ventisei convocati della Germania per i Mondiali 2026

Julian Nagelsmann

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News Calcio

di Redazione

Il ct della Germania, Julian Nagelsmann, ha comunicato i 26 giocatori che porterà ai Mondiali 2026, che si giocheranno fra Messico, Canada e Stati Uniti

Il Mondiale si avvicina e anche la Germania di Julian Nagelsmann ha comunicato i ventisei convocati che faranno parte della spedizione americana. Diciannove giocatori scelti dal ct militano nel campionato tedesco, mentre cinque vengono dalla Premier League: Thiaw, Havertz, Woltemade, Wirtz e Groß. Hanno un giocatore a testa il campionato spaganolo (Rudiger del Real Madrid) e quello turco (Sané del Galatasaray). Non c'è nessun convocato dalla Serie A.





La FIFA World Cup 2026 inizierà l’11 giugno con il match inaugurale tra Messico e Sudafrica e si terrà in Messico, Stati Uniti e Canada.





I CONVOCATI - La lista dei ventisei convocati della Nazionale tedesca:





Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stoccarda).

Difensori: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), David Raum (RB Lispia), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Monaco).

Centrocampisti: Leon Goretzka (Bayern Monaco), Pascal Groß (Brighton), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stoccarda), Jamie Leweling (Stoccarda), Lennart Karl (Bayern Monaco), Aleksandar Pavlović (Bayern Monaco)

Attaccanti: Jamal Musiala (Bayern Monaco), Nadiem Amiri (Mainz), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stoccarda), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Nick Woltemade (Newcastle), Florian Wirtz (Liverpool)