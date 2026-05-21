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Germany U21 v France U21 - International FriendlyGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Mondiali 2026, i convocati della Germania: esclusi Bisseck e Fullkrug, l'elenco completo

Coppa del Mondo
Germania

Il Ct tedesco Nagelsmann ha ufficializzato quali saranno i 26 calciatori che rappresenteranno la Germania ai Mondiali: niente da fare per il difensore dell'Inter. Out anche Fullkrug.

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Il commissario tecnico della Germania, Jules Nagelsmann, ha diramato la lista dei giocatori convocati per i Mondiali del 2026 che scatteranno il prossimo 11 giugno e che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti.

L'ex tecnico del Bayern Monaco porterà con sé 26 calciatori per dare la caccia al trofeo che la selezione tedesca ha sollevato per tre volte nella sua storia.

Di seguito l'elenco completo.

  • BISSECK NON CONVOCATO

    Yann Bisseck, difensore dell'Inter, non è stato inserito tra i giocatori che rappresenteranno la Germania al Mondiale. Lo stesso vale per il milanista Niclas Fullkrug, anch'egli fuori lista.

    Oltre a loro sono stati esclusi anche Ter-Stegen, Andrich, Atubolu, Adeyemi e Schade.

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  • NEUER IN LISTA

    Torna tra i convocati, invece, Manuel Neuer. Il 40enne portiere del Bayern Monaco, che aveva già annunciato il ritiro dalla Nazionale, è tornato ufficialmente sui suoi passi, e Nagelsmann lo ha incluso nel pacchetto portieri che prenderanno parte alla Coppa del Mondo.

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  • L'ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI

    Ultim'oraLa lista dei ventisei convocati della Germania per i Mondiali 2026

    La lista dei ventisei convocati della Germania per i Mondiali 2026

    Julian Nagelsmann

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    News Calcio

    di Redazione

    Il ct della Germania, Julian Nagelsmann, ha comunicato i 26 giocatori che porterà ai Mondiali 2026, che si giocheranno fra Messico, Canada e Stati Uniti

    Il Mondiale si avvicina e anche la Germania di Julian Nagelsmann ha comunicato i ventisei convocati che faranno parte della spedizione americana. Diciannove giocatori scelti dal ct militano nel campionato tedesco, mentre cinque vengono dalla Premier League: Thiaw, Havertz, Woltemade, Wirtz e Groß. Hanno un giocatore a testa il campionato spaganolo (Rudiger del Real Madrid) e quello turco (Sané del Galatasaray). Non c'è nessun convocato dalla Serie A.


    La FIFA World Cup 2026 inizierà l’11 giugno con il match inaugurale tra Messico e Sudafrica e si terrà in Messico, Stati Uniti e Canada.


    I CONVOCATI - La lista dei ventisei convocati della Nazionale tedesca:


    Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stoccarda).

    Difensori: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), David Raum (RB Lispia), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Monaco).

    Centrocampisti: Leon Goretzka (Bayern Monaco), Pascal Groß (Brighton), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stoccarda), Jamie Leweling (Stoccarda), Lennart Karl (Bayern Monaco), Aleksandar Pavlović (Bayern Monaco)

    Attaccanti: Jamal Musiala (Bayern Monaco), Nadiem Amiri (Mainz), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stoccarda), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Nick Woltemade (Newcastle), Florian Wirtz (Liverpool)

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