Mkhitaryan punta in alto con l'Inter: "Voglio vincere la Champions League prima del ritiro"

Mkhitaryan ha parlato anche di Aleksandar Stankovic: "Ha intrapreso la strada giusta e nei due anni fatti all'estero ha dimostrato di meritarsi di tornare in nerazzurro, ha bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla nuova realtà anche se l'ambiente Inter lo conosce dal settore giovanile; ma una cosa è giocare nel vivaio, un'altra in prima squadra. Deve essere più veloce e sapere quando accelerare o rallentare, nel suo ruolo i tempi di gioco sono molto importanti. Sta facendo bene e sono sicuro che farà sempre meglio". Non solo Stankovic, tra i migliori giovani nerazzurri c'è la mezz'ala slovena classe 2006 Luka Topalovic: "Lo avete visto nell'ultima giornata di campionato a Bologna quando si è inventato quel passaggio verticale. Ha tutte le possibilità per diventare un ottimo calciatore, gli auguro il meglio".