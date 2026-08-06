A poche settimane dall'inizio del campionato, il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport durante la quale ha parlato di rinnovo, del futuro - lasciando una porta aperta a qualsiasi scenario - obiettivi e anche di due giovani nerazzurri che hanno i riflettori puntati: "Nonostante i continui viaggi e il fuso orario che cambia ci stiamo allenando bene e stiamo facendo il massimo per preparare un'altra grande stagione - racconta Mkhitaryan.
Mkhitaryan punta in alto con l'Inter: "Voglio vincere la Champions League prima del ritiro"
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IL RINNOVO CON L'INTER
Il centrocampista armeno racconta anche il motivo che l'ha spinto a rinnovare e cosa può succedere in futuro: "Non ho ricevuto nessuna garanzia, non sarebbe stato neanche giusto perché sono io che in campo devo dimostrare di meritarmi un posto in squadra. Sento di poter giocare a buon livello per un'altra stagione e insieme alla società abbiamo deciso di rinnovare il contratto. Poi vedremo cosa succederà in futuro. Il mio ruolo sarà sempre lo stesso, mi alleno sempre al massimo per essere un esempio per gli altri e soprattutto per i giovani. Non so se sarà l'ultimo anno della mia carriera, è impossibile deciderlo oggi perché dovrò vedere come starò alla fine della stagione. Alla mia età non ha senso fare programmi a lunga scadenza".
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STANKOVIC E TOPALOVIC
Mkhitaryan ha parlato anche di Aleksandar Stankovic: "Ha intrapreso la strada giusta e nei due anni fatti all'estero ha dimostrato di meritarsi di tornare in nerazzurro, ha bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla nuova realtà anche se l'ambiente Inter lo conosce dal settore giovanile; ma una cosa è giocare nel vivaio, un'altra in prima squadra. Deve essere più veloce e sapere quando accelerare o rallentare, nel suo ruolo i tempi di gioco sono molto importanti. Sta facendo bene e sono sicuro che farà sempre meglio". Non solo Stankovic, tra i migliori giovani nerazzurri c'è la mezz'ala slovena classe 2006 Luka Topalovic: "Lo avete visto nell'ultima giornata di campionato a Bologna quando si è inventato quel passaggio verticale. Ha tutte le possibilità per diventare un ottimo calciatore, gli auguro il meglio".
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IL SOGNO CHAMPIONS
Mkhitaryan, a La Gazzetta dello Sport, poi parla del sogno legato anche alla prossima stagione: "Abbiamo appena conquistato due trofei, adesso proveremo a giocare al meglio su quattro fronti: ci metto anche la Supercoppa, oltre alla Champions. Prima o poi mi piacerebbe vincerla. Dopo esserci andato vicino due volte mi piacerebbe conquistarla".
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