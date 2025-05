Milan-Bologna, perché quei cognomi sulle maglie? La lista dei giocatori rossoneri

AC Milan vs Bologna

Quasi tutti i giocatori hanno un nome diverso sulla maglia. Alcuni però, no: Jovic, Pavlovic, Maignan e Loftus-Cheek hanno il solito. O quasi.

Ad eccezione di alcuni come Mike Maignan e Ruben Loftus-Cheek, il resto dei calciatori milanisti scende in campo a San Siro con un cognome diverso sulla propria maglia. Se quelli del portiere e del centrocampista sono leggermente cambiati, 'Y. Maignan' e 'Cheek', i compagni di squadra hanno un cognome a cui i fans non sono certo abituati.

Per Milan-Bologna, infatti, sulla maglia di Pulisic c'è 'Harlow', su quella di Walker c'è 'Ailmore', mentre su quella di Theo Hernandez 'Laurence'. E così via.

Il motivo di tale scelta è data dall'imminente 11 maggio, in cui in diversi paesi del mondo, tra cui l'Italia, si festeggia la Festa della Mamma.