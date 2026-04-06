Un gol di Politano potrebbe aver fatto definitivamente fuori il Milan dalla corsa scudetto. Il Napoli ha vinto 1-0 al Maradona contro la squadra di Massimiliano Allegri, decisivo il goal dell'ex interista entrato a un quarto d'ora dalla fine al posto di Spinazzola e una manciata di minuti dopo si è fatto trovare pronto in area avversaria calciando di destro al volo il pallone che ha deciso il match. Con questi tre punti la squadra di Antonio Conte scavalca il Milan salendo a +2 sui rossoneri e a -7 dall'Inter capolista che ieri ha fatto cinque goal alla Roma.
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Matri dopo Napoli-Milan: "Alisson Santos ha cambiato la partita, così l'ha vinta Conte"
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L'analisi della matrice
Analizzando la vittoria del Napoli negli studi di Dazn, l'ex attaccante Alessandro Matri ha commentato così il successo del Napoli: "L'ingresso di Alisson Santos ha dato grande entusiasmo al resto della squadra, ma in generale penso che chi è subentrato ha avuto l'atteggiamento giusto e alla fine i giocatori sono sempre quelli che fanno la differenza". Per il Napoli si tratta della quinta vittoria consecutiva dopo quelle con Verona, Torino, Lecce e Cagliari, una serie di successi che ha permesso agli azzurri di riprendersi il secondo posto, e arrivate in coincidenza con il recupero di alcuni giocatori-chiave.