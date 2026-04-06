Matri dopo Napoli-Milan: "Alisson Santos ha cambiato la partita, così l'ha vinta Conte"

Analizzando la vittoria del Napoli negli studi di Dazn, l'ex attaccante Alessandro Matri ha commentato così il successo del Napoli: "L'ingresso di Alisson Santos ha dato grande entusiasmo al resto della squadra, ma in generale penso che chi è subentrato ha avuto l'atteggiamento giusto e alla fine i giocatori sono sempre quelli che fanno la differenza". Per il Napoli si tratta della quinta vittoria consecutiva dopo quelle con Verona, Torino, Lecce e Cagliari, una serie di successi che ha permesso agli azzurri di riprendersi il secondo posto, e arrivate in coincidenza con il recupero di alcuni giocatori-chiave.







