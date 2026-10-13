Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Redazione Goal

Mastantuono operato, le condizioni dell'argentino: recupera per Fiorentina-Como?

Serie A
Fiorentina
Como
F. Mastantuono
Fiorentina vs Como

Le ultime sulle condizioni di Franco Mastantuono, che è stato operato dopo l'infortunio contro il Genoa.

Pubblicità

La Fiorentina ha comunicato che il fantasista argentino Franco Mastantuono è stato costretto oggi a sottoporsi ad un intervento chirurgico per sistemare il problema alla mano accusato nel corso della partita di campionato persa contro il Genoa. L'ex-Real Madrid si è operato, ma dovrebbe tornare a disposizione di Vanoli grazie all'utilizzo di un tutore.


  • IL COMUNICATO

    Questo il comunicato ufficiale del club viola sull'intervento a cui si è sottoposto oggi: "ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Franco Mastantuono è stato sottoposto ad intervento ambulatoriale di riduzione e sintesi di frattura del IV metacarpo della mano sinistra occorsa a seguito di un trauma contusivo durante la gara di campionato Genoa-Fiorentina"

  • SUBITO A DISPOSIZIONE

    La Fiorentina sempre nel suo comunicato ha certificato anche i tempi di recupero da questa operazione. O meglio ha ribadito che l'intervento non impedirà a Mastantuono di tornare subito in campo e a completa disposizione per la prossima gara che vedrà i viola affrontare il Como a Firenze:

    "Da domani il calciatore riprenderà la regolare attività con il gruppo e sarà a completa disposizione per il prossimo impegno di campionato."

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
FIO

FIO

Serie A

18 ott 2026

COM

COM