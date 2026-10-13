Mastantuono operato, le condizioni dell'argentino: recupera per Fiorentina-Como?

La Fiorentina ha comunicato che il fantasista argentino Franco Mastantuono è stato costretto oggi a sottoporsi ad un intervento chirurgico per sistemare il problema alla mano accusato nel corso della partita di campionato persa contro il Genoa. L'ex-Real Madrid si è operato, ma dovrebbe tornare a disposizione di Vanoli grazie all'utilizzo di un tutore.



