La Fiorentina ha comunicato che il fantasista argentino Franco Mastantuono è stato costretto oggi a sottoporsi ad un intervento chirurgico per sistemare il problema alla mano accusato nel corso della partita di campionato persa contro il Genoa. L'ex-Real Madrid si è operato, ma dovrebbe tornare a disposizione di Vanoli grazie all'utilizzo di un tutore.
Mastantuono operato, le condizioni dell'argentino: recupera per Fiorentina-Como?
IL COMUNICATO
Questo il comunicato ufficiale del club viola sull'intervento a cui si è sottoposto oggi: "ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Franco Mastantuono è stato sottoposto ad intervento ambulatoriale di riduzione e sintesi di frattura del IV metacarpo della mano sinistra occorsa a seguito di un trauma contusivo durante la gara di campionato Genoa-Fiorentina"
SUBITO A DISPOSIZIONE
La Fiorentina sempre nel suo comunicato ha certificato anche i tempi di recupero da questa operazione. O meglio ha ribadito che l'intervento non impedirà a Mastantuono di tornare subito in campo e a completa disposizione per la prossima gara che vedrà i viola affrontare il Como a Firenze:
"Da domani il calciatore riprenderà la regolare attività con il gruppo e sarà a completa disposizione per il prossimo impegno di campionato."
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.