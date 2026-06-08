Roberto Mancini nuovo ct della Nazionale: perché è stato preferito a Conte e come giocherà l'Italia con il suo ritorno

Ci siamo, l'interregno di Baldini si è concluso e adesso è il momento di accogliere il nuovo ct, quello definitivo, Roberto Mancini.

La scelta è praticamente fatta, la decisione presa. Il ritorno di Mancini ha scavalcato definitivamente un altro ritorno, quello di Antonio Conte.

Questo è successo fondamentalmente per due motivi: la probabilissima elezione come nuovo presidente federale di Malagò, che ha spinto proprio per Mancini, con cui ha un ottimo rapporto, e un progetto a lungo termine che uno come Antonio Conte ha fatto sempre fatica ad abbracciare.

L'obiettivo dell'Italia è tornare finalmente ai Mondiali nel 2030, un progetto dunque quadriennale più adatto a un Mancini (che ha già guidato la Nazionale per più di cinque anni) che a un Conte, che spesso si è fermato al massimo per un biennio in carriera.

E poi Mancini è uno che punta moltissimo sui giovani. Una caratteristica fondamentale per iniziare un nuovo corso per la nostra Nazionale.



