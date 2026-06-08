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Roberto Mancini nuovo ct della Nazionale: perché è stato preferito a Conte e come giocherà l'Italia con il suo ritorno
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PERCHÈ MANCINI E NON CONTE
Ci siamo, l'interregno di Baldini si è concluso e adesso è il momento di accogliere il nuovo ct, quello definitivo, Roberto Mancini.
La scelta è praticamente fatta, la decisione presa. Il ritorno di Mancini ha scavalcato definitivamente un altro ritorno, quello di Antonio Conte.
Questo è successo fondamentalmente per due motivi: la probabilissima elezione come nuovo presidente federale di Malagò, che ha spinto proprio per Mancini, con cui ha un ottimo rapporto, e un progetto a lungo termine che uno come Antonio Conte ha fatto sempre fatica ad abbracciare.
L'obiettivo dell'Italia è tornare finalmente ai Mondiali nel 2030, un progetto dunque quadriennale più adatto a un Mancini (che ha già guidato la Nazionale per più di cinque anni) che a un Conte, che spesso si è fermato al massimo per un biennio in carriera.
E poi Mancini è uno che punta moltissimo sui giovani. Una caratteristica fondamentale per iniziare un nuovo corso per la nostra Nazionale.
QUANDO MANCINI DIVENTERA' CT
Bisognerà innanzitutto aspettare l'elezione del nuovo presidente federale, prevista il prossimo 22 giugno.
Poi Mancini dovrà risolvere il suo contratto con l'Al-Sadd e sarà dunque libero di mettere nero su bianco il suo ritorno in Nazionale.
L'ufficialità di Mancini come nuovo ct dovrebbe quindi arrivare entro la fine di giugno.
L'Italia tornerà poi in campo a settembre per gli impegni in Nations League.
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COME GIOCHERA' L'ITALIA CON MANCINI
Con Mancini, l'Italia saluterà quasi sicuramente la difesa a tre, tanto discussa negli ultimi anni nelle differenti gestioni tra Spalletti e Gattuso.
Nel suo precedente mandato come ct, Mancini ha giocato praticamente sempre con il 4-3-3, modulo con cui ha conquistato anche gli Europei.
Tra Arabia Saudita ed Al-Sadd, negli ultimi due anni, il modulo più utilizzato è stato invece il 4-2-3-1.
Poi, come detto, ci sarà molto più spazio per i giovani. Nel suo periodo da ct, Mancini ne ha lanciati tanti e spesso ha fatto scelte forti in tal senso, su tutte quelle di Zaniolo e Pafundi.