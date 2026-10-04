Malen recupera per Como-Roma? Le ultime sulle condizioni dell'attaccante giallorosso e quando torna in campo

Al momento le condizioni di Malen non destano particolare preoccupazione in vista della gara di campionato contro il Como alla ripresa del campionato.

Lo stesso Xavi, peraltro, aveva già tranquillizzato i tifosi della Roma sulle condizioni dell'attaccante: "Ha dovuto dire no all’ultimo momento, ma il calcio è così. Secondo me Donyell sta bene, non so quanto tempo gli ci vorrà per riprendersi, ma l’infortunio non è grave".

La sensazione è che Malen possa partire dal 1' a Como anche perché Santiago Castro, suo sostituto naturale, ha invece risposto alla convocazione dell'Argentina e rientrerà in Italia a ridosso della partita.