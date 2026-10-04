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Donyell MalenGetty
Lelio Donato

Malen recupera per Como-Roma? Le ultime sulle condizioni dell'attaccante giallorosso e quando torna in campo

Serie A
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L'attaccante non ha risposto alla convocazione dell'Olanda a causa di un fastidio al ginocchio. Le ultime sulle condizioni di Donyell Malen in vista di Como-Roma e della sfida contro il Real Madrid in Champions League.

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La Roma dopo la sosta è attesa da due sfide molto impegnative nel giro di pochi giorni. E per superarle avrà bisogno del suo bomber.

Ecco perché bisogna capire se Donyell Malen sia tornato al top dal punto di vista fisico in seguito al problema che gli ha fatto saltare le gare di Nations League con l'Olanda.

Ma come sta Malen? L'attaccante recupera per Como-Roma di domenica 11 ottobre? Sarà pronto per il Real Madrid in Champions League?

  • MALEN NON HA GIOCATO CON L'OLANDA

    Donyell Malen, protagonista di un ottimo avvio di stagione, era stato convocato dall'Olanda per le gare di Nations League ma ha subito abbandonato il ritiro.

    Il motivo è stato un fastidio al ginocchio che non gli avrebbe permesso di dare il suo contributo e ha consigliato l'immediato rientro a Trigoria per recuperare nel minor tempo possibile.

  • MALEN RECUPERA PER COMO-ROMA?

    Al momento le condizioni di Malen non destano particolare preoccupazione in vista della gara di campionato contro il Como alla ripresa del campionato.

    Lo stesso Xavi, peraltro, aveva già tranquillizzato i tifosi della Roma sulle condizioni dell'attaccante: "Ha dovuto dire no all’ultimo momento, ma il calcio è così. Secondo me Donyell sta bene, non so quanto tempo gli ci vorrà per riprendersi, ma l’infortunio non è grave". 

    La sensazione è che Malen possa partire dal 1' a Como anche perché Santiago Castro, suo sostituto naturale, ha invece risposto alla convocazione dell'Argentina e rientrerà in Italia a ridosso della partita.

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  • DYBALA E MOLINA BLOCCATI DALLA ROMA

    Malen peraltro non è l'unico titolare della Roma rimasto a Trigoria durante la sosta.

    Il terzino brasiliano Wesley non ha partecipato alle amichevoli del Brasile perché non al meglio, mentre Molina e Dybala non sono volati in Argentina per partecipare all'ultima di Messi.

    Una decisione questa presa dalla Roma per evitare ai due giocatori un lungo viaggio di andata e ritorno nel giro di poche ore a ridosso della trasferta di Como.

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  • IL CALENDARIO DELLA ROMA

    Il calendario che attende la Roma alla ripresa è d'altronde molto impegnativo e Gasperini avrà bisogno dell'intera rosa.

    Domenica 11 ottobre si parte da Como, tre giorni dopo i giallorossi ospiteranno il Real Madrid in Champions League.

    Poi anticipo col Genoa, Slovan Bratislava, Napoli fuori casa, Cagliari, Udinese, trasferta a Manchester contro lo United e Sassuolo in casa prima della pausa.

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