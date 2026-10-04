Malen recupera per Como-Roma? Le ultime sulle condizioni dell'attaccante giallorosso e quando torna in campo

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La Roma dopo la sosta è attesa da due sfide molto impegnative nel giro di pochi giorni. E per superarle avrà bisogno del suo bomber.
Ecco perché bisogna capire se Donyell Malen sia tornato al top dal punto di vista fisico in seguito al problema che gli ha fatto saltare le gare di Nations League con l'Olanda.
Ma come sta Malen? L'attaccante recupera per Como-Roma di domenica 11 ottobre? Sarà pronto per il Real Madrid in Champions League?