Malen e il rapporto con Dybala e Gasperini: "Dymalen, il feeling è stato immediato. Gasp sai che non ti mentirà mai su niente"

Intervista al Corriere dello Sport di Donyell Malen, attaccante della Roma, che ha smaltito il problema al ginocchio e sarà regolarmente a disposizione per la sfida con il Como: “Penso che sia cambiato, rispetto alle mie precedenti esperienze, un po' tutto. Ho giocato molto e ovunque, ma oggi credo di essere nel posto giusto con le persone giuste. L’allenatore e i compagni mi danno tanta fiducia, tutte queste cose insieme mi portano a essere quello che sognavo”.



