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AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Malen e il rapporto con Dybala e Gasperini: "Dymalen, il feeling è stato immediato. Gasp sai che non ti mentirà mai su niente"

Serie A
D. Malen
Como vs Roma
Como
Roma
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Intervista al Corriere dello Sport di Donyell Malen, attaccante della Roma, che ha smaltito il problema al ginocchio e sarà regolarmente a disposizione per la sfida con il Como: “Penso che sia cambiato, rispetto alle mie precedenti esperienze, un po' tutto. Ho giocato molto e ovunque, ma oggi credo di essere nel posto giusto con le persone giuste. L’allenatore e i compagni mi danno tanta fiducia, tutte queste cose insieme mi portano a essere quello che sognavo”.


  • VIA DALL'ASTON VILLA

    “Sono stato io, volevo giocare, far parte di una squadra dove poter scendere in campo ogni fine settimana e risultare importante. In quella fase non sentivo di esserlo, penso di aver fatto la scelta migliore”.


  • GOLEADOR

    “Non ho mai segnato così tanto. E fin dalle prime giornate. Dymalen? Fa pensare alla connessione, si, è divertente online... Il feeling con Paulo è stato immediato”.

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  • NO ALL'OLANDA

    “Ero infortunato e mi è dispiaciuto non andare in nazionale”

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  • GASPERINI

    “Se ho mai vomitato per gli allenamenti di Gasp? Non mi è successo, però posso dire che a volte sono pesantissimi. Fa saltare le sedie in spogliatoio? È successo dopo Parma. Amazing. Era troppo felice, è volato anche un tavolo. Cos’ha Gasperini di tanto speciale? Il modo in cui gestisce i giocatori, sai che non ti mentirà mai su niente”

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