Intervista al Corriere dello Sport di Donyell Malen, attaccante della Roma, che ha smaltito il problema al ginocchio e sarà regolarmente a disposizione per la sfida con il Como: “Penso che sia cambiato, rispetto alle mie precedenti esperienze, un po' tutto. Ho giocato molto e ovunque, ma oggi credo di essere nel posto giusto con le persone giuste. L’allenatore e i compagni mi danno tanta fiducia, tutte queste cose insieme mi portano a essere quello che sognavo”.
Malen e il rapporto con Dybala e Gasperini: "Dymalen, il feeling è stato immediato. Gasp sai che non ti mentirà mai su niente"
VIA DALL'ASTON VILLA
“Sono stato io, volevo giocare, far parte di una squadra dove poter scendere in campo ogni fine settimana e risultare importante. In quella fase non sentivo di esserlo, penso di aver fatto la scelta migliore”.
GOLEADOR
“Non ho mai segnato così tanto. E fin dalle prime giornate. Dymalen? Fa pensare alla connessione, si, è divertente online... Il feeling con Paulo è stato immediato”.
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NO ALL'OLANDA
“Ero infortunato e mi è dispiaciuto non andare in nazionale”
GASPERINI
“Se ho mai vomitato per gli allenamenti di Gasp? Non mi è successo, però posso dire che a volte sono pesantissimi. Fa saltare le sedie in spogliatoio? È successo dopo Parma. Amazing. Era troppo felice, è volato anche un tavolo. Cos’ha Gasperini di tanto speciale? Il modo in cui gestisce i giocatori, sai che non ti mentirà mai su niente”
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