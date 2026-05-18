Maldera nuovo Ct dell'Ucraina, è ufficiale: si tratta del primo allenatore straniero nella storia del Paese

L'Ucraina riparte da un nuovo allenatore e, soprattutto, da un allenatore italiano.
Andrea Maldera è infatti il nuovo commissario tecnico della nazionale ucraina.
Di seguito l'annuncio ufficiale e tutti i dettagli.
L'Ucraina riparte da un nuovo allenatore e, soprattutto, da un allenatore italiano.
Andrea Maldera è infatti il nuovo commissario tecnico della nazionale ucraina.
Di seguito l'annuncio ufficiale e tutti i dettagli.
Andrea Maldera – capo allenatore della squadra nazionale ucraina
L'Associazione Calcio Ucraina annuncia l'assunzione di un nuovo capo allenatore della squadra nazionale.
Andrea Maldera è diventato il nuovo CT della squadra nazionale ucraina. La candidatura del tecnico italiano è stata approvata dal Comitato Esecutivo dell'UAF per essere presentata al Comitato delle Squadre Nazionali. Il contratto con Andrea Maldera è per due anni con opzione di rinnovo.
Così, per la prima volta, la squadra nazionale ucraina è guidata da un allenatore straniero.
Biografia
Andrea Maldera è nato il 18 maggio 1971. Durante la sua carriera, ha lavorato come assistente all'allenatore del "Milan" (Italia), "Brighton" (Inghilterra) e "Marsiglia" (Francia). Nel 2016-2021, è stato assistente all'allenatore di Andriy Shevchenko nella squadra nazionale ucraina.
Nel suo passato recente, Andrea Maldera ha ricoperto il ruolo assistente di De Zerbi sia al Brighton e al Marsiglia. Ora ripartirà con un incarico, ovvero quello di ct dell'Ucraina: la Federcalcio ucraina lo ha annunciato ufficialmente oggi, contratto biennale con opzione di rinnovo.
La nomina di Maldera in qualità di nuovo Ct rappresenta una prima volta storica per l'Ucraina: il tecnico, infatti, sarà il primo allenatore italiano nella storia sportiva del Paese.