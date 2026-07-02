Lucas Beltran dalla Fiorentina al River Plate, è ufficiale: l'argentino torna a casa, operazione da 7,5 milioni di euro

Cresciuto calcisticamente nell'Instituto di Cordoba e poi trasferitosi proprio al River Plate, Beltran vanta 78 presenze e 22 reti con la formazione argentina. Nell'estate del 2023 il passaggio alla Fiorentina per poco meno di 20 milioni di euro: in 98 presenze complessive, il classe 2001 ha segnato 16 goal. Nell'ultima stagione Beltran ha giocato in prestito al Valencia, dove ha collezionato 30 presenze e 3 goal.