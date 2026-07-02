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River Plate v Racing - Liga Profesional 2023Getty Images Sport

Lucas Beltran dalla Fiorentina al River Plate, è ufficiale: l'argentino torna a casa, operazione da 7,5 milioni di euro

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L. Beltran

L'attaccante argentino fa ritorno nella squadra che lo ha formato

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Il ritorno di Lucas Beltran al River Plate, dalla Fiorentina, è un affare fatto. Con una nota ufficiale il club di Buenos Aires ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante argentino classe 2001 per la prossima stagione. L'operazione si chiude con la formula del prestito oneroso a 500.000 euro, con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro; il giocatore invece ha firmato un contratto fino a giugno 2028 e percepirà un ingaggio di poco inferiore ai 2 milioni di euro a stagione.

  • IL COMUNICATO DEL RIVER

    Questo il comunicato ufficiale da parte dei Millonarios: “Lucas Beltran è un nuovo calciatore del River Plate. Giovedì 2 luglio, l'attaccante ha finalizzato il suo prestito fino al 30 giugno 2027, con obbligo di riscatto. Il giocatore si unirà agli allenamenti della prima squadra ad Alicante sotto la guida di Eduardo Coudet”. Dopo settimane di tentennamenti nelle quali Beltran aveva manifestato i suoi dubbi a proposito di un ritorno in Argentina, nei giorni scorsi è arrivato il definitivo via libera.

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  • I NUMERI DI BELTRAN

    Cresciuto calcisticamente nell'Instituto di Cordoba e poi trasferitosi proprio al River Plate, Beltran vanta 78 presenze e 22 reti con la formazione argentina. Nell'estate del 2023 il passaggio alla Fiorentina per poco meno di 20 milioni di euro: in 98 presenze complessive, il classe 2001 ha segnato 16 goal. Nell'ultima stagione Beltran ha giocato in prestito al Valencia, dove ha collezionato 30 presenze e 3 goal.

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