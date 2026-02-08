Goal.com
Omri Gandelman Lecce Udinese Serie AGetty
Vittorio Rotondaro

Lecce-Udinese 2-1, pagelle e tabellino: Gandelman alla prima gioia in A, Banda da sogno, Karlstrom scivola, Solet si fa perdonare dal dischetto

Il Lecce vola a +3 sulla zona retrocessione: a Gandelman risponde il rigore di Solet, poi è Banda a piegare l'Udinese.

Vittoria importantissima per il Lecce che allunga sulla Fiorentina, fermata dal Torino nell'anticipo del sabato: al 'Via del Mare' termina 2-1 la sfida contro un'Udinese che cade dopo due vittorie di fila.

Impatto positivo per i padroni di casa che, complice un doppio svarione difensivo degli avversari, trovano subito il vantaggio: Solet si fa scippare un pallone sanguinoso, Karlstrom scivola e accomoda il piazzato di Gandelman, al primo goal in Serie A. Sottil ci prova su punizione ma non pesca il jolly, a differenza di Zemura che sfrutta al meglio il grande assist di Atta: Gaspar interviene in ritardo sull'esterno di Runjaic e si procura il rigore che Solet trasforma con estrema freddezza, spiazzando Falcone e facendosi perdonare per l'errore precedente.

Il Lecce si fa preferire al ritorno in campo dagli spogliatoi: maggiore verve offensiva nel tentativo di trovare l'episodio del 2-1, tale da costringere Runjaic a correre ai ripari affidandosi a Zaniolo dalla panchina. Il classe 1999 però non incide abbastanza e per la difesa di Di Francesco non ci sono molti pericoli da correre. Proprio la scelta del tecnico salentino di non snaturare tatticamente la squadra finisce nel mirino del 'Via del Mare': mugugni durante la sostituzione tra Cheddira e Stulic che, di fatto, nega al Lecce di giocare con le due punte durante l'assalto finale. 

A sfiorare il 2-1 è il 'solito' Gandelman: il pallone si impenna dopo la deviazione di Kristensen e si stampa sulla traversa. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa però Banda: punizione da manuale che vale tre punti dal peso specifico enorme e fa esplodere tutta la rabbia agonistica di Di Francesco, indirizzata verso qualche tifoso non d'accordo con le sue mosse.

  • PAGELLE LECCE

    Gaspar (5.5) in ritardo su Zemura ma decisivo su Gueye, Gandelman (7) va a un passo dalla doppietta. Banda (7.5) si guadagna e trasforma la punizione del 2-1, Cheddira (5.5) ancora estraneo ai meccanismi giallorossi.

    Voti Lecce (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 6.5, Gaspar 5.5, Tiago Gabriel 6, Gallo 6; Ramadani 6, Coulibaly 6; Pierotti 5.5 (68' Banda 7.5), Gandelman 7 (92' Siebert s.v.), Sottil 6.5 (77' N'Dri 6); Cheddira 5.5 (77' Stulic 6). All. Di Francesco.

  • PAGELLE UDINESE

    Solet (6.5) rischia di macchiare indelebilmente la sua prestazione con la disattenzione sulla rete dell'1-0, poi è glaciale dal dischetto. Atta (6.5) disegna calcio a suon di spunti tecnici, Zemura (6.5) lesto nel far cadere Gaspar nel tranello. Gueye (5) non incide e commette il fallo che origina la punizione da tre punti di Banda.

    Voti Udinese(3-5-2): Okoye 6; Bertola 5.5, Kristensen 6, Solet 6.5; Ehizibue 6 (86' Kabasele s.v.), Miller 5.5 (64' Zaniolo 6), Karlstrom 5 (92' Buksa s.v.), Ekkelenkamp 5.5 (86' Zarraga s.v.), Zemura 6.5; Bayo 5.5 (64' Gueye 5), Atta 6.5. All. Runjaic.

  • TABELLINO LECCE-UDINESE

    Marcatori: 5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda (L)

    LECCE (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 6.5, Gaspar 5.5, Tiago Gabriel 6, Gallo 6; Ramadani 6, Coulibaly 6; Pierotti 5.5 (68' Banda 7.5), Gandelman 7 (92' Siebert s.v.), Sottil 6.5 (77' N'Dri 6); Cheddira 5.5 (77' Stulic 6). All. Di Francesco.

    UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Bertola 5.5, Kristensen 6, Solet 6.5; Ehizibue 6 (86' Kabasele s.v.), Miller 5.5 (64' Zaniolo 6), Karlstrom 5 (92' Buksa s.v.), Ekkelenkamp 5.5 (86' Zarraga s.v.), Zemura 6.5; Bayo 5.5 (64' Gueye 5), Atta 6.5. All. Runjaic.

    Arbitro: Rapuano

    Ammoniti: Bertola (U), Banda (L), Gueye (U)

    Espulsi: -

0