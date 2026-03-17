Le scuse della Cremonese a Tommy, il piccolo tifoso della Fiorentina: "C'è stato un errore, ti aspettiamo allo Zini"

"Stasera Tommy non ha pianto quando gli hai ritirato il cartellone. Tommy ha pianto dopo. Quando ha visto il suo Dodo segnare", il messaggio della mamma di Tommy sui social dopo la partita.

Tommy ha potuto festeggiare comunque visto la vittoria della sua squadra: "Perché il calcio, visto dagli occhi dei bambini, è ancora magia".