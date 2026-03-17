Le scuse della Cremonese a Tommy, il piccolo tifoso della Fiorentina: "C'è stato un errore, ti aspettiamo allo Zini"

La Fiorentina ha ottenuto un grande successo a Cremona vincendo 4-1 e a festeggiare allo Stadio Giovanni Zini per i tre punti fondamentali in chiave salvezza c'era anche Tommy.
Un piccolo tifoso viola che segue spesso la propria squadra del cuore anche in trasferta, come successo lunedì. Non è stata però una serata "perfetta" per Tommy che non ha potuto portare dentro lo stadio il cartellone che aveva fatto per sostenere la squadra.
Un errore da parte di uno steward, riconosciuto dalla Cremonese che ci ha tenuto a chiedere scusa per l'inconveniente.