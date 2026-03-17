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Tommy tifoso fiorentinaGetty/Instagram
Andrea Ajello

Le scuse della Cremonese a Tommy, il piccolo tifoso della Fiorentina: "C'è stato un errore, ti aspettiamo allo Zini"

Il club ha chiesto scusa per aver impedito al piccolo tifoso della Fiorentina di far entrare un cartellone allo stadio: "Errore commesso per eccesso di zelo".

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La Fiorentina ha ottenuto un grande successo a Cremona vincendo 4-1 e a festeggiare allo Stadio Giovanni Zini per i tre punti fondamentali in chiave salvezza c'era anche Tommy.

Un piccolo tifoso viola che segue spesso la propria squadra del cuore anche in trasferta, come successo lunedì. Non è stata però una serata "perfetta" per Tommy che non ha potuto portare dentro lo stadio il cartellone che aveva fatto per sostenere la squadra. 

Un errore da parte di uno steward, riconosciuto dalla Cremonese che ci ha tenuto a chiedere scusa per l'inconveniente. 

  • IL CARTELLONE NEGATO A TOMMY: COSA È SUCCESSO

    Il piccolo Tommy, che abita a Lodi e già era noto tra i tifosi della Fiorentina per la sua grande passione verso i colori viola, si è recato a Cremona per sostenere la squadra di Vanoli impegnata nello scontro salvezza.

    Con sé aveva anche un cartellone fatto come segno di vicinanza alla squadra. All'ingresso però dello stadio, uno steward ha deciso che non fosse il caso di far entrare il cartellone impedendo così a Tommy di portarlo sugli spalti. 

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  • "ADESSO NEI SOGNI CI CREDO PIÙ FORTE"

    La scelta di non far entrare il cartellone lascia perplessi visto quello che c'era scritto sopra: "Adesso nei sogno ci credo più forte". Questo il messaggio del sostenitore viola.

    Si è trattato di un errore come poi ha confermato la Cremonese nella nota in cui ha spiegato l'accaduto chiedendo scusa a Tommy e alla sua famiglia. 

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  • LA NOTA DELLA CREMONESE: "SCUSA TOMMY"

    Con una nota sul proprio sito, la Cremonese ha fatto chiarezza su quanto successo chiedendo scusa: 

    "In relazione all’episodio che ha coinvolto il piccolo tifoso viola Tommaso al quale non è stato consentito di introdurre un cartello in tribuna in occasione della partita con la Fiorentina, U.S. Cremonese, appurati i fatti, censura l’errore commesso per eccesso di zelo dal personale in servizio allo Zini. La società grigiorossa desidera scusarsi con Tommy e la sua famiglia per l’accaduto. Tommy sarà sempre il benvenuto nel nostro stadio".

  • "TOMMY HA PIANTO...PER DODO"

    "Stasera Tommy non ha pianto quando gli hai ritirato il cartellone. Tommy ha pianto dopo. Quando ha visto il suo Dodo segnare", il messaggio della mamma di Tommy sui social dopo la partita.

    Tommy ha potuto festeggiare comunque visto la vittoria della sua squadra: "Perché il calcio, visto dagli occhi dei bambini, è ancora magia". 

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