Lazio-Udinese 1-1, pagelle e tabellino: Romagnoli risponde a Thauvin, l'Aquila fallisce il sorpasso sulla Juve

La Lazio non sfrutta l'occasione di sorpassare la Juventus al quarto posto: l'Udinese impone il pareggio all'Olimpico.

Missione sorpasso fallita dalla Lazio che non sfrutta il pesantissimo k.o. della Juventus e si ferma all'Olimpico per mano di un'ottima Udinese: il quarto posto è ora distante un punto per l'Aquila, mentre i friulani consolidano la decima piazza.

Gli uomini di Baroni capiscono che non sarà una serata facile fin dalle prime battute, nettamente di marca ospite: difesa biancoceleste rivedibile nell'azione che porta alla rete di Thauvin, completamente libero di colpire a pochi passi da Provedel dopo l'assist acrobatico di Lucca. A guidare la reazione dei padroni di casa è l'uomo più indicato, ovvero capitan Zaccagni: solo un miracolo del rientrante Okoye gli impedisce di esultare per il pareggio. Goal che invece arriva poco più tardi: angolo battuto per la spizzata di Vecino che sul secondo palo trova il ben appostato Romagnoli, alla seconda rete consecutiva dopo quella in Europa League sul campo del Viktoria Plzen.

L'atteggiamento laziale nella ripresa è quello di una squadra che sa di dover fare di più per uscire dal campo coi tre punti: complice un baricentro più basso dei friulani, i capitolini risultano più incisivi in avanti, seppur dalle parti di Okoye non vi siano grossi pericoli da segnalare. Soffre eccome, nell'altra porta, Provedel, decisivo sulla punizione di Zemura e sulla botta ravvicinata di Atta. Nel finale a farsi sentire è la fatica, soprattutto tra le fila della Lazio, provata dall'impegno infrasettimanale in Repubblica Ceca: l'Udinese non ne approfitta e al triplice fischio è pareggio, un risultato che ai bianconeri può tutto sommato andare molto bene.