Lazio-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

A tre giornate dalla fine Lazio e Juventus si giocano la Champions: tutto sullo scontro diretto, le scelte dei due allenatori e dove seguirlo.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La 36esima giornata di Serie A può essere cruciale per la corsa al quarto posto e tra i big match in programma c'è Lazio-Juventus. Le due squadre hanno gli stessi punti e chi perde potrebbe dire addio alle speranze di qualificarsi in Champions League.

All'andata era terminata 1-0 per i bianconeri dopo che la Lazio era rimasta per gran parte della gara in dieci uomini. Un pareggio quindi garantirebbe alla Juventus di essere davanti per via degli scontri diretti.

La Lazio è reduce dalla vittoria in trasferta contro l'Empoli mentre la squadra di Igor Tudor, ex dell'incontro, ha pareggiato a Bologna nell'ultima giornata.