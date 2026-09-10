La probabile formazione della Juventus contro il Sassuolo: Kolo Muani o Woltemade, chi gioca a centrocampo

Sette punti nelle prime tre giornate sono un buon bottino, il colpo di testa vincente di Gatti contro il Milan un goal salvifico. E ora la Juventus vuole ripartire in casa del Sassuolo.
Deve farlo in totale emergenza, però. Tanti, tantissimi sono gli infortuni con i quali sta avendo a che fare Luciano Spalletti. Ed è per questo che l'undici titolare bianconero per il posticipo domenicale del Mapei Stadium potrebbe essere un piccolo rebus.
Chi giocherà nella Juventus contro il Sassuolo, gara in programma domenica 13 settembre con calcio d'inizio alle 20.45? La probabile formazione scelta da Spalletti.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.