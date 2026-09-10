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Stefano Silvestri

La probabile formazione della Juventus contro il Sassuolo: Kolo Muani o Woltemade, chi gioca a centrocampo

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Sassuolo vs Juventus
Sassuolo

Spalletti è in emergenza totale a causa degli infortuni: come può schierare la propria squadra nel posticipo domenicale del Mapei Stadium.

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Sette punti nelle prime tre giornate sono un buon bottino, il colpo di testa vincente di Gatti contro il Milan un goal salvifico. E ora la Juventus vuole ripartire in casa del Sassuolo.

Deve farlo in totale emergenza, però. Tanti, tantissimi sono gli infortuni con i quali sta avendo a che fare Luciano Spalletti. Ed è per questo che l'undici titolare bianconero per il posticipo domenicale del Mapei Stadium potrebbe essere un piccolo rebus.

Chi giocherà nella Juventus contro il Sassuolo, gara in programma domenica 13 settembre con calcio d'inizio alle 20.45? La probabile formazione scelta da Spalletti.


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  • GLI INFORTUNATI

    Tanti sono i sicuri assenti per la gara in terra emiliana, tutti per infortunio: Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Juan Cabal, Jeff Ekhator, Khephren Thuram.

    La lista è ulteriormente rimpolpata dai giocatori che sono e continuano a essere in dubbio: da Weston McKennie a Pape Sarr, passando per Andrea Cambiaso.

    Dei tre, quello messo meglio è l'ex Tottenham che giovedì ha lavorato parzialmente con il resto della rosa di Spalletti e potrebbe essere convocato per la prima volta. Sempre meno probabile invece la presenza degli altri due, che si sono allenati nuovamente a parte.

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  • CHI GIOCA A CENTROCAMPO

    L'emergenza maggiore è in mezzo al campo: sia Locatelli che Thuram rimarranno fuori fino all'inizio del nuovo anno dopo essere finiti sotto i ferri. E come detto, a meno di sorprese non ci sarà neppure McKennie.

    Ciò significa che la coppia centrale è praticamente scontata: nuova maglia da titolare per Douglas Luiz, come sempre fino a questo momento, e accanto a lui ci sarà Teun Koopmeieners, sempre a caccia di riscatto e a segno alla seconda giornata contro il Parma.

    Quanto a Pape Sarr, come accennato, la sua situazione è in miglioramento dopo l'arrivo dal Tottenham all'ultima giornata di mercato. Ma il senegalese inizierà la partita del Mapei Stadium in panchina.

    Spalletti si tiene anche un'altra opzione a gara in corso: Augusto Owusu, centrocampista della Next Gen, che a seconda delle scelte del proprio allenatore potrebbe guadagnarsi l'esordio in Serie A.

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  • KOLO MUANI, WOLTEMADE... O ENTRAMBI?

    L'altro punto di discussione riguarda chi si prenderà la maglia del centravanti. Con un dato di fatto: Randal Kolo Muani, difeso da Spalletti dopo il Milan, dovrebbe essere confermato nonostante un avvio di campionato decisamente deludente.

    E Nick Woltemade, entrato bene domenica scorsa contro i rossoneri? Ancora una volta è destinato a partire dalla panchina, entrando a gara in corso: questo, a oggi, è lo scenario più probabile.

    Attenzione però alla possibile sorpresa: Malen e Woltemade in campo insieme dal primo minuto. Come? Magari con il tedesco, gigante atipico, alle spalle del compagno nel 4-2-3-1 di Spalletti. O con Kolo Muani largo e Woltemade punta.

    A far spazio all'ex giocatore del Newcastle, in questo caso, sarebbe Kerim Alajbegovic. Mentre è confermatissimo Chico Conceiçao, in gran forma nelle prime partite stagionali, così come Nico Gonzalez, rinato dopo la permanenza estiva a Torino.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA ROMA

    Così, insomma, dovrebbe schierarsi la Juventus in casa del Sassuolo domenica sera:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

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