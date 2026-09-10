La probabile formazione della Juventus contro il Sassuolo: Kolo Muani o Woltemade, chi gioca a centrocampo

L'emergenza maggiore è in mezzo al campo: sia Locatelli che Thuram rimarranno fuori fino all'inizio del nuovo anno dopo essere finiti sotto i ferri. E come detto, a meno di sorprese non ci sarà neppure McKennie.

Ciò significa che la coppia centrale è praticamente scontata: nuova maglia da titolare per Douglas Luiz, come sempre fino a questo momento, e accanto a lui ci sarà Teun Koopmeieners, sempre a caccia di riscatto e a segno alla seconda giornata contro il Parma.

Quanto a Pape Sarr, come accennato, la sua situazione è in miglioramento dopo l'arrivo dal Tottenham all'ultima giornata di mercato. Ma il senegalese inizierà la partita del Mapei Stadium in panchina.

Spalletti si tiene anche un'altra opzione a gara in corso: Augusto Owusu, centrocampista della Next Gen, che a seconda delle scelte del proprio allenatore potrebbe guadagnarsi l'esordio in Serie A.