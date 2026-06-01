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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Lelio Donato

La Juventus deve risolvere il tormentone Vlahovic: dentro o fuori in pochi giorni per programmare la stagione

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Nelle prossime ore dovrebbe tenersi il vertice decisivo con Vlahovic per definire il suo futuro ma anche quello della Juventus. I bianconeri devono programmare la stagione e trovare il loro attaccante titolare.

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Dentro o fuori, rinnovo o addio: le prossime dovrebbe essere finalmente le ore decisive per sciogliere il rebus Vlahovic.

Un tormentone che la Juventus si sta trascinando da tanto, forse troppo, tempo. E che rischia di ritardare la programmazione della prossima stagione.

Individuare l'attaccante titolare intorno al quale costruire la squadra di Spalletti è infatti importantissimo. Anche se il tecnico il suo 9 lo avrebbe già scelto e sarebbe proprio Vlahovic.

Tutto dipenderà, come spesso capita nel calcio moderno, dai soldi. Le parti infatti non hanno raggiunto un accordo economico. Ma adesso il tempo dei rinvii è finito: dentro o fuori, appunto.

  • L'INCONTRO DECISIVO

    Come detto sopra nelle prossime ore dovrebbe tenersi un nuovo vertice tra la dirigenza della Juventus e l'entourage di Vlahovic.

    Comolli d'altronde aveva dato appuntamento a fine stagione per definire il futuro dell'attaccante, il cui contratto scade tra meno di un mese.

    Le parti in realtà si sono sentite e incontrate più volte in questi mesi ma l'accordo non è mai stato raggiunto. Anche se non si è mai arrivati neppure a una rottura definitiva.

    In ogni caso stavolta il vertice dovrebbe essere decisivo. In un senso o nell'altro.

    Spalletti, come risaputo, ha da tempo dato il suo parere sul tema: Vlahovic per l'allenatore bianconero dovrebbe restare alla Juventus.

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  • COSA MANCA PER IL RINNOVO DI VLAHOVIC

    Ma cosa manca per il rinnovo di Vlahovic?

    La volontà di Spalletti è quella di puntare ancora sull'attuale numero 9, che d'altronde appena è rientrato dall'infortunio è sempre stato schierato titolare nonostante la delicata situazione contrattuale.

    Lo stesso Vlahovic, almeno fino ad oggi, ha dato priorità alla Juventus rispetto ad altre possibili soluzioni anche se la mancata qualificazione in Champions League potrebbe pesare sulla scelta finale.

    Il nodo però è principalmente economico: Vlahovic attualmente guadagna circa 12 milioni di euro netti, la Juventus offre un biennale da 6 milioni a stagione. Praticamente la metà rispetto all'ingaggio attuale.

    La richiesta dell'attaccante sarebbe intorno agli 8 milioni annui. Vlahovic ed il suo entourage inoltre vorrebbero anche un ricco bonus alla firma.

    Le parti, insomma, sembrano distanti.

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  • LA JUVE DEVE PUNTARE ANCORA SU VLAHOVIC?

    In realtà il tifo bianconero ma anche molti addetti ai lavori sono divisi sul rinnovo di Vlahovic.

    Uno che di attaccanti se ne intende come David Trezeguet, ad esempio, recentemente ha sottolineato come il serbo sia stato troppo discontinuo durante i suoi anni alla Juventus.

    E ha fatto il paragone con uno dei candidati principali alla sua successione in bianconero ovvero un altro francese, Randal Kolo Muani.

    Allo stesso tempo è innegabile come Vlahovic sia per distacco l'attaccante più forte attualmente presente nella rosa della Juventus. E come gli ultimi quattro goal della squadra bianconera in campionato contro Verona, Lecce e Torino portino tutti la sua firma.

    Inoltre trovare un bomber da una ventina di reti a stagione senza spendere almeno 40-50 milioni di euro appare difficile. Così come convincere lo stesso bomber a trasferirsi alla Juventus senza la possibilità di giocare la Champions League.


  • LE ALTERNATIVE A VLAHOVIC

    E allora su chi potrebbe puntare la Juventus se Vlahovic non rinnovasse?

    Kolo Muani potrebbe essere una soluzione, certo. Ma va ricordato che il francese, che bene aveva fatto nei sei mesi a Torino, è reduce da una stagione disastrosa a Londra dove col Tottenham ha segnato solo un goal in trenta partite di Premier League.

    Considerato che Openda dovrà essere piazzato altrove e anche David potrebbe salutare la Juventus dopo una sola stagione, anche se dovesse arrivare il francese poi la società bianconera dovrà reperire un altro attaccante.

    Ecco perché il tormentone Vlahovic va risolto nel più breve tempo possibile: dentro o fuori. Da qui passa un pezzo della prossima stagione.

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