La Juventus deve risolvere il tormentone Vlahovic: dentro o fuori in pochi giorni per programmare la stagione

Dentro o fuori, rinnovo o addio: le prossime dovrebbe essere finalmente le ore decisive per sciogliere il rebus Vlahovic.

Un tormentone che la Juventus si sta trascinando da tanto, forse troppo, tempo. E che rischia di ritardare la programmazione della prossima stagione.

Individuare l'attaccante titolare intorno al quale costruire la squadra di Spalletti è infatti importantissimo. Anche se il tecnico il suo 9 lo avrebbe già scelto e sarebbe proprio Vlahovic.

Tutto dipenderà, come spesso capita nel calcio moderno, dai soldi. Le parti infatti non hanno raggiunto un accordo economico. Ma adesso il tempo dei rinvii è finito: dentro o fuori, appunto.