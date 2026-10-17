La crescita di Sarr cambia le gerarchie del centrocampo: ora è un punto fermo per la Juventus

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Insostituibile. Questo è diventato Pape Sarr alla Juventus in poche settimane.
Il senegalese era arrivato nelle ultimissime ore di mercato quasi come un ripiego dopo il clamoroso 'no' di Franck Kessié, che aveva preferito tornare all'Atalanta.
Dopo un breve periodo di ambientamento e completato il processo di recupero da un precedente infortunio, Sarr è stato lanciato da Spalletti. E di fatto non è più uscito dal campo.
Ma come ha fatto l'ex Tottenham a diventare così importante per la Juventus in così poco tempo?