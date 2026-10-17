La crescita di Sarr cambia le gerarchie del centrocampo: ora è un punto fermo per la Juventus

Quello di Sarr alla Juventus è stato un inserimento graduale.

Anche perché il centrocampista era reduce da un problema fisico che lo ha costretto ad allenarsi a parte nelle prime settimane della sua avventura bianconera.

Il debutto è avvenuto nel finale di Sassuolo-Juventus, ovvero l'unica gara stagionale fin qui persa dalla squadra di Spalletti. Una ventina di minuti in cui il senegalese era apparso ancora spaesato e troppo timido.

Meglio era andata la settimana successiva nel secondo tempo della gara casalinga contro l'Atalanta. In mezzo la prima da titolare in Europa League contro il NEC.

Mentre nelle ultime due partite tra campionato e coppa, Sarr ha giocato sempre tutta la gara risultando tra i migliori in campo.