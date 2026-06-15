Zaniolo rimane all'Udinese, ora è ufficiale. Dopo una stagione finalmente su alti livelli in maglia bianconera, l'attaccante, reduce da prestiti meno proficui ad Aston Villa, Atalanta e Fiorentina trova una destinazione fissa e firma un nuovo contratto.
L'Udinese ha riscattato Zaniolo, è ufficiale: le cifre dell'operazione e la percentuale sulla rivendita
IL COMUNICATO E LA DURATA DEL CONTRATTO
"Nicolò Zaniolo è bianconero a titolo definitivo. Udinese Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029.
Dopo l’esperienza maturata in Friuli nell’ultima stagione, Zaniolo proseguirà il proprio percorso in bianconero, confermando la volontà condivisa di dare continuità a un progetto tecnico fondato su qualità, ambizione e crescita. Nel corso dell’ultimo campionato, il fantasista ha collezionato 32 presenze, con 5 gol e 5 assist, in campionato (con un gol anche in Coppa Italia) offrendo un contributo significativo al percorso della squadra e confermando le proprie qualità all’interno del gruppo"
QUANTO SPENDE L'UDINESE
Come svelato da Fabrizio Romano, si tratta di un'operazione da 5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita al Galatasaray.
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