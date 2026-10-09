L'Inter scopre l'abbondanza a destra: Diouf, Spence e Luis Henrique, chi gioca titolare contro il Parma

Dalla carestia all'abbondanza. Dalla carenza di opzioni alla possibilità di scelta. Com'è cambiata in poche settimane la situazione dell'Inter, ma anche quella di Cristian Chivu.
Per chi ha trascorso praticamente un'estate intera alla ricerca del profilo perfetto da inserire sulla fascia destra, il momento è finalmente di tranquillità. Per quanto ansiosa possa essere la vita di chi ha uno Scudetto cucito sul petto e comanda anche il nuovo campionato, naturalmente.
Sabato, nell'anticipo delle 18 contro il Parma, Chivu potrà finalmente scegliere. Sia pensando all'oggi che al domani, ovvero al campionato ma anche alla Champions League e al Bruges. Con tre opzioni: Andy Diouf, Luis Henrique e sì, anche Djed Spence.
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