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Diouf Spence Luis HenriqueGetty Images
Stefano Silvestri

L'Inter scopre l'abbondanza a destra: Diouf, Spence e Luis Henrique, chi gioca titolare contro il Parma

Serie A
Inter
Inter vs Parma Calcio 1913
D. Spence
A. Diouf
L. Henrique

Il francese torna dalla Nazionale, l'inglese è finalmente pronto a esordire e c'è pure il brasiliano: chi sceglierà Chivu per l'anticipo di sabato.

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Dalla carestia all'abbondanza. Dalla carenza di opzioni alla possibilità di scelta. Com'è cambiata in poche settimane la situazione dell'Inter, ma anche quella di Cristian Chivu.

Per chi ha trascorso praticamente un'estate intera alla ricerca del profilo perfetto da inserire sulla fascia destra, il momento è finalmente di tranquillità. Per quanto ansiosa possa essere la vita di chi ha uno Scudetto cucito sul petto e comanda anche il nuovo campionato, naturalmente.

Sabato, nell'anticipo delle 18 contro il Parma, Chivu potrà finalmente scegliere. Sia pensando all'oggi che al domani, ovvero al campionato ma anche alla Champions League e al Bruges. Con tre opzioni: Andy Diouf, Luis Henrique e sì, anche Djed Spence.


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  • DIOUF VERSO LA PANCHINA

    Che Diouf per una volta possa andare in panchina, è uno scenario più che mai realistico. Specialmente al ritorno da una sosta per gli impegni delle Nazionali.

    Il jolly nerazzurro è stato schierato da Zinedine Zidane in due delle quattro partite giocate dalla Francia: le due contro il Belgio. Sempre da terzino sinistro. E alla fine se l'è cavata in entrambi i casi. Contro l'Italia è invece rimasto in panchina.

    Insomma, Diouf in queste tre settimane non si è allenato e basta: ha anche giocato. Ed è per questo che contro il Parma potrebbe rifiatare, almeno dal primo minuto, con la possibilità comunque di essere inserito da Chivu a gara in corso.

    Alle porte, del resto, c'è anche la seconda partita della Fase Campionato di Champions League: martedì sera a San Siro arriverà il Bruges, notte in cui presumibilmente Diouf giocherà dall'inizio. Normale turnover, normalissima gestione delle risorse in una rosa che di risorse ne ha in abbondanza.

  • SI SCALDA LUIS HENRIQUE

    Chi ha la concreta possibilità di far parte dell'undici titolare di Chivu contro il Parma, venendo schierato sulla destra, è Luis Henrique. Per diverse ragioni.

    Intanto si tratta di una delle partite teoricamente abbordabili proposte dal calendario: contro una squadra di bassa classifica, destinata anche quest'anno a lottare per non retrocedere. Una squadra reduce peraltro da un cambio in panchina, nonostante abbia vinto l'ultima partita prima della sosta.

    Se davvero sarà lui il prescelto per giostrare a destra, l'ex Marsiglia vedrà passare il classico treno davanti a sé. E avrà la missione di salirci su, senza perderlo, senza aspettarne un altro. Perché fin qui ne sono transitati pochi, cosa che rischia di ripetersi fino alla fine della stagione.

    Rimasto in estate dopo il mancato trasferimento alla Roma, Luis Henrique ha infatti giocato pochissimo fin qui. E solo una volta dall'inizio, alla seconda giornata a Cagliari. Senza entusiasmare, proprio com'era accaduto per quasi tutta la scorsa stagione.

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  • Djed Spence InterGetty Images

    FINALMENTE SPENCE

    La novità è Spence. Ci siamo: l'inglese è pronto a debuttare con la maglia dell'Inter, che in estate lo ha prelevato dal Tottenham per - almeno in teoria - farne l'erede di Dumfries.

    Solo che l'ex genoano si è presentato con degli acciacchi fisici post Mondiale che ha faticato a smaltire. Ha lavorato, ha guardato i compagni giocare, si è impegnato per tornare in condizione. Da diversi giorni è entrato a tutti gli effetti in gruppo e contro il Parma sarà finalmente a disposizione di Chivu.

    "Spence si allena da una settimana con noi, fa tutto: non ha esercitazioni che non può fare", ha detto l'allenatore a Cronache di Spogliatoio, aggiungendo che lui e Stones "si sono calati perfettamente nel gruppo sotto tutti i punti di vista, sembra siano qua da un bel po'".

    Spence non sarà titolare contro il Parma: andrà inizialmente in panchina, poi Chivu valuterà se fargli mettere i primi minuti stagionali nelle gambe o se attendere ancora un po'. Intanto, però, c'è un nuovo concorrente per la corsia destra nerazzurra.

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  • DAL CAOS ALLA TRANQUILLITÀ

    Ora: Luis Henrique c'è sempre stato. E qualche spezzone di partita fin qui se l'è pure fatto, l'ultimo a Roma prima della sosta. Chivu, insomma, ha sempre avuto un paio di opzioni a destra: lui e Diouf.

    Però ricordate come si era snodata l'estate nerazzurra? La ricerca dell'esterno destro che avrebbe dovuto sostituire Dumfrires è andata avanti per settimane, per mesi. Palestra è andato al Chelsea, Khalaili è saltato alle visite mediche dopo l'accordo. E altri profili non hanno convinto la dirigenza e Chivu, decisi a proseguire sulla strada della pazienza.

    Alla fine è arrivato Spence. E Luis Henrique a Roma non ci è più andato. L'inglese sarà il vero concorrente di Diouf appena avrà riacquisito la giusta condizione, il brasiliano la mina vagante. Contro il Parma, intanto, può toccare a lui.

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