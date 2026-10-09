L'Inter scopre l'abbondanza a destra: Diouf, Spence e Luis Henrique, chi gioca titolare contro il Parma

La novità è Spence. Ci siamo: l'inglese è pronto a debuttare con la maglia dell'Inter, che in estate lo ha prelevato dal Tottenham per - almeno in teoria - farne l'erede di Dumfries.

Solo che l'ex genoano si è presentato con degli acciacchi fisici post Mondiale che ha faticato a smaltire. Ha lavorato, ha guardato i compagni giocare, si è impegnato per tornare in condizione. Da diversi giorni è entrato a tutti gli effetti in gruppo e contro il Parma sarà finalmente a disposizione di Chivu.

"Spence si allena da una settimana con noi, fa tutto: non ha esercitazioni che non può fare", ha detto l'allenatore a Cronache di Spogliatoio, aggiungendo che lui e Stones "si sono calati perfettamente nel gruppo sotto tutti i punti di vista, sembra siano qua da un bel po'".

Spence non sarà titolare contro il Parma: andrà inizialmente in panchina, poi Chivu valuterà se fargli mettere i primi minuti stagionali nelle gambe o se attendere ancora un po'. Intanto, però, c'è un nuovo concorrente per la corsia destra nerazzurra.