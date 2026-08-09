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Dimarco InterGetty Images
Stefano Silvestri

L'Inter è Dimarco-dipendente: la lacuna della fascia sinistra nerazzurra di cui pochi stanno parlando

Calciomercato
Serie A
Inter
F. Dimarco

L'MVP della scorsa Serie A ha cominciato benissimo anche il precampionato, tra assist e goal. Ma di fatto non ha un vero e proprio vice: Luis Henrique non convince, Chivu preferisce Carlos Augusto in difesa.

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Il solito Federico Dimarco. L'MVP dello scorso campionato, il recordman assoluto di assist in una singola stagione di Serie A, pilastro totale dell'Inter campione d'Italia.

L'esterno nerazzurro ha finito alla grande un campionato iniziato a sua volta alla grande. Ma alla grande ha cominciato pure l'avvicinamento alla nuova stagione, ovvero il precampionato estivo, facendo capire di non aver perso neppure un briciolo di forma né di mentalità.

Solo che c'è una questione di cui, forse, in pochi stanno parlando: se manca lui, chi lo può sostituire adeguatamente sulla fascia sinistra del 3-5-2 di Chivu?


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  • Dimarco Bonny Pio Esposito Juventus InterGetty Images

    SUBITO IN FORMISSIMA

    Dimarco ha giocato quattro partite di preparazione fino a questo momento: ha esordito in casa del Karlsruhe alla fine di luglio, quindi ha sfidato in sequenza Manchester City, Milan e Juventus.

    Il bomber a sorpresa dell'Inter nei due derby italiani giocati dall'altra parte del mondo è stato proprio lui: ha tramortito entrambe, trovando in tutti e due i casi l'1-0, nell'ultimo caso con un sinistro incrociato di prima intenzione da dentro l'area che non ha dato scampo a Di Gregorio.

    In precedenza Dimarco aveva lasciato lo zampino anche nell'1-1 contro il Manchester City: suo l'assist per il pareggio di Pavard, anche se il pallone in quell'occasione era stato leggermente deviato da Gvardiol.



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  • CHI GLI FA DA VICE?

    Dimarco, assieme a tanti altri, va inserito nell'elenco dei titolari indiscutibili dell'Inter. Di quelli che possono anche avere un paio di domeniche storte, ma sai già che il loro standard è un altro. Lui come Barella, come Bastoni, come Akanji, come Lautaro.

    Così è stato nelle ultime stagioni, così sarà anche nella prossima. E del resto, come si fa a mettere in discussione uno che abbina 17 assist (ufficialmente 18, ma uno non lo è) a 7 assist in 35 presenze? Da esterno a tutta fascia, peraltro. Numeri mostruosi, sensazionali. Da MVP del campionato, appunto.

    Il problema non è certo lui, insomma: è chi gli dovrebbe fare da vice in caso di raffreddore, di infortunio, di squalifica. Di qualsiasi contrattempo lo tenga lontano per una o più domeniche dai campi.

    Chi è il soggetto in questione? Non c'è. O meglio: ci sarebbe. Ce ne sarebbero tanti, a dire il vero. Ma nessuno indiscutibile per questo ruolo, diversamente dal titolare.

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  • Carlos Augusto InterGetty Images

    LUIS HENRIQUE, CARLOS AUGUSTO O...

    Il teorico vice di Dimarco sarebbe Carlos Augusto. Ma il condizionale è d'obbligo: Chivu ha spiegato dopo l'amichevole contro il Manchester City di preferirlo nella posizione di terzo di difesa, sul centro-sinistra, ruolo che quest'ultimo ha già ricoperto a Milano. In pratica, un alter ego di Bastoni.

    "Priorità a destra? Se fate la conta vi risulta questo - ha detto l'allenatore romeno in quell'occasione - Dipende come la metti, magari anche a sinistra, dipende come la giri e rigiri. Abbiamo tre quinti in questo momento. Tre e mezzo diciamo, Carlos potrebbe farlo anche lui ma lo preferisco da terzo".

    Se Andy Diouf è stato riadattato con discreto successo da Chivu a destra, ma è pur sempre una mezzala, Luis Henrique può giocare sia di qua che di là. Ovvero a destra come a sinistra. Ma ovviamente non è questo il punto, quando si parla del brasiliano ex Marsiglia: il punto è il suo rendimento troppo spesso deludente da un anno a questa parte. Niente a che vedere con Dimarco.

    Impensabile infine spostare Alessandro Bastoni qualche metro più avanti, come Inzaghi faceva nell'anno prima di Chivu (ad esempio contro il Feyenoord in Champions League). Impensabile in generale spostarlo dal centro-sinistra della difesa a tre, il suo regno, il suo habitat naturale.

    E Mattia Marello? Piano: in questo precampionato ha già dimostrato buone qualità, ha futuro, ma è pur sempre un classe 2008 e andrebbe testato ai massimi livelli. Insomma, serve tempo. E nel caso di un club nuovamente destinato a lottare per i massimi traguardi come l'Inter, il tempo quasi mai è un alleato.

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  • UNA LACUNA DA COLMARE?

    Perché, dunque, si parla così poco di questa questione? Perché l'attenzione è da settimane tutta spostata dalla parte opposta: a destra, dove Dumfries non c'è più e né Palestra né Khalaili ne hanno preso il posto.

    E poi Dimarco non ha mai dato gli stessi problemi di Dumfries nella passata stagione. Nel senso che non si è fermato a novembre per tornare diversi mesi dopo, come ha fatto l'olandese. No, lui bene o male ha giocato sempre. E lo ha fatto alla grande, come dimostrano rendimento e numeri. E dunque viene scontato pensare che sarà così anche dalla fine di agosto in poi.

    Quel "dipende da come la metti, magari anche a sinistra" pronunciato da Chivu, però, fa capire che all'allenatore romeno non dispiacerebbe colmare questa lacuna. Magari con un profilo alla Djed Spence. Non Spence in sé, intendiamoci: uno con le sue caratteristiche, capace cioè di giocare sia a destra che a sinistra.

    Luis Henrique, ripetiamo, ce l'avrebbe nelle corde. Ma tra farlo e farlo bene c'è una bella differenza. Ed è per questo che non è impensabile vedere l'Inter andare sul mercato anche per un vero e proprio vice Dimarco. Che al momento in rosa c'è, ma allo stesso tempo non c'è.

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