L'Inter è Dimarco-dipendente: la lacuna della fascia sinistra nerazzurra di cui pochi stanno parlando

Il solito Federico Dimarco. L'MVP dello scorso campionato, il recordman assoluto di assist in una singola stagione di Serie A, pilastro totale dell'Inter campione d'Italia.
L'esterno nerazzurro ha finito alla grande un campionato iniziato a sua volta alla grande. Ma alla grande ha cominciato pure l'avvicinamento alla nuova stagione, ovvero il precampionato estivo, facendo capire di non aver perso neppure un briciolo di forma né di mentalità.
Solo che c'è una questione di cui, forse, in pochi stanno parlando: se manca lui, chi lo può sostituire adeguatamente sulla fascia sinistra del 3-5-2 di Chivu?
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