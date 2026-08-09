L'Inter è Dimarco-dipendente: la lacuna della fascia sinistra nerazzurra di cui pochi stanno parlando

Perché, dunque, si parla così poco di questa questione? Perché l'attenzione è da settimane tutta spostata dalla parte opposta: a destra, dove Dumfries non c'è più e né Palestra né Khalaili ne hanno preso il posto.

E poi Dimarco non ha mai dato gli stessi problemi di Dumfries nella passata stagione. Nel senso che non si è fermato a novembre per tornare diversi mesi dopo, come ha fatto l'olandese. No, lui bene o male ha giocato sempre. E lo ha fatto alla grande, come dimostrano rendimento e numeri. E dunque viene scontato pensare che sarà così anche dalla fine di agosto in poi.

Quel "dipende da come la metti, magari anche a sinistra" pronunciato da Chivu, però, fa capire che all'allenatore romeno non dispiacerebbe colmare questa lacuna. Magari con un profilo alla Djed Spence. Non Spence in sé, intendiamoci: uno con le sue caratteristiche, capace cioè di giocare sia a destra che a sinistra.

Luis Henrique, ripetiamo, ce l'avrebbe nelle corde. Ma tra farlo e farlo bene c'è una bella differenza. Ed è per questo che non è impensabile vedere l'Inter andare sul mercato anche per un vero e proprio vice Dimarco. Che al momento in rosa c'è, ma allo stesso tempo non c'è.