L'infortunio di Pulisic non è lieve, cosa si è fatto e quando torna: i tempi di recupero e la posizione del Milan

Christian Pulisic ha salutato con amarezza i Mondiali: eliminazione con gli Stati Uniti e brutto infortunio rimediato contro il Belgio.
Una brutta torsione al ginocchio che ha fatto preoccupare parecchio il Milan.
Christian Pulisic ha salutato con amarezza i Mondiali: eliminazione con gli Stati Uniti e brutto infortunio rimediato contro il Belgio.
Una brutta torsione al ginocchio che ha fatto preoccupare parecchio il Milan.
Pulisic e gli Stati Uniti hanno salutato i Mondiali agli ottavi contro il Belgio, ma la partita di 'Capitan America' è durata appena un'ora a causa di un brutto infortunio subito dopo uno scontro con Tielemans.
"Ho subito una torsione completa sia alla caviglia che al ginocchio nel corso della stessa giocata", ha spiegato lo stesso Pulisic al termine della partita.
Dopo gli esami è arrivato il verdetto: microfrattura al perone. Un infortunio sicuramente non lieve.
Per questo tipo di infortunio i tempi di recupero vanno dalle 3 alle 6 settimane.
Questo significa che, al netto delle vacanze, Pulisic salterà l'inizio della preparazione col Milan.
I rossoneri si raduneranno il prossimo 13 luglio, ma l'americano rischia di tornare arruolabile nella settimana prima di Ferragosto, appena in tempo per ritrovare la condizione prima dell'inizio del campionato.
Il Milan, in tal senso, resta comunque sereno e aspetta il rientro di Pulisic con l'obiettivo di rilanciarlo nella prossima stagione.
Nel Mondiale, al netto degli zero goal segnati, si è comunque rivisto a tratti il vero Pulisic e la speranza dei rossoneri è che il cambio in panchina possa giovargli per trovare nuovi stimoli, sia mentali che a livello tattico.
Ma una cessione è ancora possibile? Le possibilità che Pulisic possa lasciare il Milan in questa sessione di mercato sono oggettivamente poche, specialmente dopo questo infortunio.
Non ci sono state offerte reali al netto di qualche sondaggio dalla MLS. Pulisic vuole però restare in Europa e rilanciarsi. Difficile pensare che le cose possano cambiare.
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