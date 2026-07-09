L'infortunio di Pulisic non è lieve, cosa si è fatto e quando torna: i tempi di recupero e la posizione del Milan

Pulisic e gli Stati Uniti hanno salutato i Mondiali agli ottavi contro il Belgio, ma la partita di 'Capitan America' è durata appena un'ora a causa di un brutto infortunio subito dopo uno scontro con Tielemans.

"Ho subito una torsione completa sia alla caviglia che al ginocchio nel corso della stessa giocata", ha spiegato lo stesso Pulisic al termine della partita.

Dopo gli esami è arrivato il verdetto: microfrattura al perone. Un infortunio sicuramente non lieve.