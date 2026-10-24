L'infortunio di Ilic è grave: tempi di recupero lunghissimi, quando torna il centrocampista del Lecce

I sospetti sono diventati realtà: Ivan Ilic dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per diverso tempo dopo l'infortunio rimediato ormai un paio di settimane fa contro il Bologna.
Il centrocampista serbo del Lecce, uno dei principali acquisti di mercato portati a termine dai salentini in estate, si è fatto male gravemente. A rivelarlo sono stati gli esami a cui il calciatore si è sottoposto nelle ultime ore, che hanno rivelato la presenza di un infortunio ben più serio del previsto nonché la necessità di un'operazione.
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