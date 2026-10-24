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Ilic LecceGetty Images
Stefano Silvestri

L'infortunio di Ilic è grave: tempi di recupero lunghissimi, quando torna il centrocampista del Lecce

Fantacalcio
Lecce
Serie A
I. Ilic

L'ex giocatore del Torino si è fatto male durante la gara col Bologna e gli esami hanno rivelato la presenza di una lesione: il suo rientro avverrà a 2027 inoltrato.

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I sospetti sono diventati realtà: Ivan Ilic dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per diverso tempo dopo l'infortunio rimediato ormai un paio di settimane fa contro il Bologna.

Il centrocampista serbo del Lecce, uno dei principali acquisti di mercato portati a termine dai salentini in estate, si è fatto male gravemente. A rivelarlo sono stati gli esami a cui il calciatore si è sottoposto nelle ultime ore, che hanno rivelato la presenza di un infortunio ben più serio del previsto nonché la necessità di un'operazione.


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  • IL COMUNICATO DEL LECCE

    Questo è il comunicato pubblicato dal Lecce sul proprio sito ufficiale:

    "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ivan Ilić, in seguito all’infortunio riportato durante la gara con il Bologna, è stato sottoposto ad ulteriori approfonditi esami strumentali che hanno confermato la lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine.

    Il calciatore nella giornata di martedì si sottoporrà ad intervento chirurgico presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia), che verrà eseguito dal Prof. Lasse Lempainen".


  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero che Ilic dovrà osservare prima di poter tornare in campo sono lunghissimi: il Lecce non li ha annunciati, ma la stima è che siano attorno ai quattro-cinque mesi.

    L'ex centrocampista del Torino tornerà dunque in campo a 2027 inoltrato: precisamente tra febbraio e marzo, dipendendo dalla velocità del suo recupero. In un primo momento la sensazione era che il mancino sarebbe rientrato dopo la sosta di novembre.

    Ilic salterà dunque una serie quasi infinita di partite di campionato, con il Lecce che dovrà fare a meno di lui nel difficile cammino verso la salvezza.

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  • L'INFORTUNIO DI ILIC

    Ilic si è fatto male lo scorso 11 ottobre nella gara che il Lecce ha perso per 2-1 al Via del Mare contro il Bologna. Pomeriggio nel quale, peraltro, era partito titolare.

    Il serbo si è infortunato verso la conclusione del primo tempo, chiedendo e ottenendo la sostituzione: al suo posto Di Francesco è stato costretto a inserire Ngom.

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