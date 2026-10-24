L'infortunio di Ilic è grave: tempi di recupero lunghissimi, quando torna il centrocampista del Lecce

I tempi di recupero che Ilic dovrà osservare prima di poter tornare in campo sono lunghissimi: il Lecce non li ha annunciati, ma la stima è che siano attorno ai quattro-cinque mesi.

L'ex centrocampista del Torino tornerà dunque in campo a 2027 inoltrato: precisamente tra febbraio e marzo, dipendendo dalla velocità del suo recupero. In un primo momento la sensazione era che il mancino sarebbe rientrato dopo la sosta di novembre.

Ilic salterà dunque una serie quasi infinita di partite di campionato, con il Lecce che dovrà fare a meno di lui nel difficile cammino verso la salvezza.