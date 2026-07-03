L'ex Roma Ryan entra al 120' per i rigori, ma non ne para uno: nel 2022 era stato lui ad essere sostituito

Il ct australiano Popovic al 120' ha fatto la sua mossa prima dei calci di rigore: fuori il portiere titolare Beach, fino a quel momento decisivo, dentro l'esperto Matthew Ryan.

L'Australia lo aveva già fatto nel 2022 in occasione di uno spareggio per i Mondiali contro il Perù e la tattica aveva funzionato, stavolta invece si è rivelata un fallimento.

L'ex portiere della Roma, infatti, non ha parato neppure un rigore e si è fatto pure beffare da Momo Salah con un cucchiaio.