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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

L'ex Roma Ryan entra al 120' per i rigori, ma non ne para uno: nel 2022 era stato lui ad essere sostituito

Coppa del Mondo
Australia vs Egitto
Australia
Egitto

Messo in campo dal ct australiano apposta per i calci di rigore, l'ex portiere romanista Matthew Ryan non ne para uno. Del resto l'ultima volta era stato lui a essere sostituito...

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Questa volta la tattica del cambio portiere prima dei calci di rigore non riesce all'Australia.

I Socceroos vengono eliminati dall'Egitto e Ryan, messo in campo di proposito al 120', non ne becca uno.

  • RYAN ENTRA IN CAMPO AL 120'

    Il ct australiano Popovic al 120' ha fatto la sua mossa prima dei calci di rigore: fuori il portiere titolare Beach, fino a quel momento decisivo, dentro l'esperto Matthew Ryan.

    L'Australia lo aveva già fatto nel 2022 in occasione di uno spareggio per i Mondiali contro il Perù e la tattica aveva funzionato, stavolta invece si è rivelata un fallimento.

    L'ex portiere della Roma, infatti, non ha parato neppure un rigore e si è fatto pure beffare da Momo Salah con un cucchiaio.

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  • Andrew Redmayne, Aziz Behich, Australia vs Peru, World Cup qualifier 2022Getty

    IL PRECEDENTE DEL 2022, CON RYAN SOSTITUITO...

    Nel 2022, come dicevamo, l'allora ct Graham Arnold decise di fare la stessa cosa, inserendo il secondo portiere Redmayne proprio prima dei rigori. E sapete chi era il titolare quella volta? Proprio Matthew Ryan.

    Redmayne alla fine parò il rigore decisivo e l'Australia si qualificò per i Mondiali in Qatar.

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