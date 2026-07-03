L'ex Roma Ryan entra al 120' per i rigori, ma non ne para uno: nel 2022 era stato lui ad essere sostituito

Questa volta la tattica del cambio portiere prima dei calci di rigore non riesce all'Australia.
I Socceroos vengono eliminati dall'Egitto e Ryan, messo in campo di proposito al 120', non ne becca uno.
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
Questa volta la tattica del cambio portiere prima dei calci di rigore non riesce all'Australia.
I Socceroos vengono eliminati dall'Egitto e Ryan, messo in campo di proposito al 120', non ne becca uno.
Il ct australiano Popovic al 120' ha fatto la sua mossa prima dei calci di rigore: fuori il portiere titolare Beach, fino a quel momento decisivo, dentro l'esperto Matthew Ryan.
L'Australia lo aveva già fatto nel 2022 in occasione di uno spareggio per i Mondiali contro il Perù e la tattica aveva funzionato, stavolta invece si è rivelata un fallimento.
L'ex portiere della Roma, infatti, non ha parato neppure un rigore e si è fatto pure beffare da Momo Salah con un cucchiaio.
Nel 2022, come dicevamo, l'allora ct Graham Arnold decise di fare la stessa cosa, inserendo il secondo portiere Redmayne proprio prima dei rigori. E sapete chi era il titolare quella volta? Proprio Matthew Ryan.
Redmayne alla fine parò il rigore decisivo e l'Australia si qualificò per i Mondiali in Qatar.
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.