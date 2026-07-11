La Fiorentina piazza un altro colpo, stavolta per rinforzare le corsie esterne. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club viola ha raggiunto l'accordo con il Bournemouth per l'arrivo di Alex Jimenez.
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L'ex Milan Alex Jimenez torna in Italia: visite mediche con la Fiorentina, prestito con diritto di riscatto a 20 milioni
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LA FORMULA
Il laterale spagnolo classe 2005 approderà a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Un'operazione che permetterà alla Fiorentina di valutare il giovane talento nella prossima stagione prima di decidere se procedere con l'acquisto a titolo definitivo.
GIA' TUTTO FATTO
Secondo quanto riportato, il giocatore ex Milan si trova già in città: dopo aver completato la prima parte dei test fisici all'esterno, Jimenez ha infatti raggiunto il centro sportivo della Fiorentina, dove sta ultimando proprio in queste ore le visite mediche di rito.
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