Kolo Muani con Woltemade, la svolta per la Juventus: "MI sento più libero", Spalletti accontentato

Spalletti, la carta Woltemade, se l'è giocata intorno all'ora di gioco, con il Cagliari avanti 1-0.

Fuori Nico Gonzalez, dentro il tedesco. Il ruolo è lo stesso, ma le caratteristiche sono ben diverse.

Woltemade si porta addosso gli avversari, crea spazi e tiene palla con la sua fisicità. E soprattutto permette a Kolo Muani di fare esattamente ciò che vuole Spalletti.

E non a caso è proprio il francese a trovare il pareggio, con il primo goal della sua stagione in Serie A.

"Nell'intervallo il mister ci ha detto di aumentare i cross e con l'ingresso di Woltemade per me è stato più facile - ha spiegato Kolo Muani al termine della partita - con lui in campo, gli avversari hanno una preoccupazione in più e io ho più libertà".