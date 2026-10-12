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Marco Trombetta

Kolo Muani con Woltemade, la svolta per la Juventus: "MI sento più libero", Spalletti accontentato

Serie A
Juventus
Cagliari vs Juventus
Cagliari
R. Kolo Muani

Con l'ingresso di Woltemade, al fianco di Kolo Muani, la Juventus cambia marcia e trova il pareggio a Cagliari, con il francese che finalmente si sblocca in campionato.

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La Juventus torna da Cagliari con un punto e con la convinzione sempre più crescente che Woltemade non è soltanto un'alternativa a Kolo Muani, ma molto più probabilmente la chiave tattica per valorizzare il francese e rendere più incisiva la manovra offensiva.

Un qualcosa che accontenta tutti, in primis Spalletti.

  • "KOLO MUANI TROPPO PRIMA PUNTA"

    Nella conferenza stampa pre Cagliari, Spalletti aveva utilizzato proprio queste parole per descrivere il lavoro di Kolo Muani.

    "E' stato troppo prima punta, serve che si muova di più. Queste sono le richieste che gli vengono fatte".

    Richieste che a Cagliari sono state esaudite solo in parte e con una variante ben precisa, l'ingresso in campo di Woltemade.

  • "CON LUI MI SENTO PIU' LIBERO"

    Spalletti, la carta Woltemade, se l'è giocata intorno all'ora di gioco, con il Cagliari avanti 1-0.

    Fuori Nico Gonzalez, dentro il tedesco. Il ruolo è lo stesso, ma le caratteristiche sono ben diverse.

    Woltemade si porta addosso gli avversari, crea spazi e tiene palla con la sua fisicità. E soprattutto permette a Kolo Muani di fare esattamente ciò che vuole Spalletti.

    E non a caso è proprio il francese a trovare il pareggio, con il primo goal della sua stagione in Serie A.

    "Nell'intervallo il mister ci ha detto di aumentare i cross e con l'ingresso di Woltemade per me è stato più facile - ha spiegato Kolo Muani al termine della partita - con lui in campo, gli avversari hanno una preoccupazione in più e io ho più libertà".

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  • UN VANTAGGIO PER ENTRAMBI

    Già qualche settimana fa avevamo parlato della convivenza quasi necessaria tra Kolo Muani e Woltemade.

    Un assetto tattico che fa bene a entrambi, perché l'uno può essere la spalla dell'altro e la manovra offensiva della Juventus ne beneficierebbe.

    Del resto, come già spiegato, Woltemade ha vissuto la migliore stagione in carriera in termini realizzativi giocando proprio accanto a un altro attaccante ai tempi dello Stoccarda.

    Più che una variante, a questo punto, può essere la soluzione definitiva per Spalletti farli giocare insieme e non soltanto a gara in corso.

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