Kessié ha dato la priorità alla Juventus: non solo Arthur, chi cedono i bianconeri per liberargli un posto

Franck Kessié ha voglia di tornare in Italia, dove ha già giocato con Cesena, Atalanta e Milan. E ha voglia di farlo con un'altra squadra: la Juventus, che da tempo lo sta seguendo.

Lo svincolato ex rossonero, senza squadra dopo aver lasciato i sauditi dell'Al Ahli per fine contratto, ha dato la priorità ai bianconeri. A rivelarlo è Sky, secondo cui il calciatore avrebbe congelato tutte le offerte provenienti da altre squadre, in primis l'Al Ittihad.

Ma Kessié e la Juventus non potranno celebrare il matrimonio se prima a Torino non avranno ceduto qualcuno. Se, cioè, non gli avranno fatto spazio in mezzo al campo.

Chi può lasciare dunque la rosa di Luciano Spalletti entro la chiusura del mercato, che ormai dista appena una decina di giorni?







