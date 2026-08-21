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FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images
Stefano Silvestri

Kessié ha dato la priorità alla Juventus: non solo Arthur, chi cedono i bianconeri per liberargli un posto

Calciomercato
Serie A
Juventus
F. Kessie

Lo svincolato ex rossonero ha congelato le altre opzioni sul tavolo mettendo al primo posto il ritorno nel nostro campionato. Prima, però, la Juve deve vendere.

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Franck Kessié ha voglia di tornare in Italia, dove ha già giocato con Cesena, Atalanta e Milan. E ha voglia di farlo con un'altra squadra: la Juventus, che da tempo lo sta seguendo.

Lo svincolato ex rossonero, senza squadra dopo aver lasciato i sauditi dell'Al Ahli per fine contratto, ha dato la priorità ai bianconeri. A rivelarlo è Sky, secondo cui il calciatore avrebbe congelato tutte le offerte provenienti da altre squadre, in primis l'Al Ittihad.

Ma Kessié e la Juventus non potranno celebrare il matrimonio se prima a Torino non avranno ceduto qualcuno. Se, cioè, non gli avranno fatto spazio in mezzo al campo.

Chi può lasciare dunque la rosa di Luciano Spalletti entro la chiusura del mercato, che ormai dista appena una decina di giorni?


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  • ARTHUR, CI SIAMO QUASI

    Il prescelto per lasciare Torino, come si sa ormai da tempo, è Arthur. Il centrocampista brasiliano sta per porre fine a un'esperienza che oscilla tra il negativo e il disastroso.

    Arthur e la Juventus hanno dato il via qualche giorno fa alle trattative per la risoluzione consensuale del contratto. Dialoghi fruttuosi, tanto che adesso ci siamo quasi: a breve la separazione sarà realtà e l'ex viola lascerà la rosa di Spalletti.

    63 presenze ufficiali in 6 anni, da quando la Juve nell'estate del 2020 lo prelevò dal Barcellona in cambio di Pjanic: questo dice il curriculum di Arthur. 4 i prestiti: al Liverpool, alla Fiorentina, al Girona, al Gremio.

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  • CHI VUOLE KOOPMEINERS?

    Nei piani di Spalletti non sarà titolare Teun Koopmeiners, nonostante la duttilità dell'olandese e la sua disponibilità nel mettersi a disposizione dell'allenatore in più ruoli: dal terzo di difesa al centrocampista centrale.

    L'ascesa di Douglas Luiz, positivo nelle amichevoli estive, ha tolto ulteriore spazio all'ex giocatore dell'Atalanta. E certamente non aiutano le prestazioni spesso deludenti che questi ha collezionato dal momento dell'arrivo da Bergamo, ovvero dall'estate del 2024.

    Dove andrà Koopmeiners? O meglio: resterà o farà le valigie? Questo non lo sa ancora nessuno. Specialmente perché fin qui non si sono registrati movimenti davvero concreti per portarlo via da Torino. Nelle ultime settimane si è parlato di un suo possibile inserimento nell'operazione Lucumí, ad esempio. Ma il colombiano è arrivato senza contropartite.

    In caso di proposta soddisfacente, insomma, anche Koopmeiners è destinato a non giocare nella Juventus nella prossima stagione. Ma il tempo stringe, il gong del mercato è sempre più vicino, e questo per i bianconeri è un bel problema.

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  • ANCHE MIRETTI IN BILICO

    Nemmeno Fabio Miretti è così certo di rimanere alla Juventus dopo il 1° settembre. Anche lui è tra quelli che possono partire, nel caso sul tavolo dei bianconeri arrivi una buona proposta.

    Per Miretti si è parlato di Besiktas negli ultimi tempi, formazione allenata da Vincenzo Italiano e che ha appena accolto un altro ex bianconero come Dusan Vlahovic. Ma l'ex genoano è ancora a Torino, in attesa di capire quale sarà il proprio futuro da settembre in poi.

    La Juventus valuta Miretti una quindicina di milioni: per questa cifra potrebbe dunque farlo partire, liberando ulteriore spazio per l'arrivo nella rosa di Spalletti di Kessie, ormai l'obiettivo numero uno.

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  • David JuventusGetty Images

    COSA SUCCEDE CON DAVID E CAMBIASO

    Allargando il discorso agli altri ruoli, altri due elementi sono particolarmente chiacchierati in questo rettilineo finale del mercato: Jonathan David e Andrea Cambiaso.

    Entrambi sono reduci da una stagione poco felice, entrambi sono sotto la lente d'ingrandimento. Di più: David è uno che la Juve cederebbe volentieri, se solo si verificasse l'opportunità giusta, per acquistare un altro attaccante al suo posto.

    Il riferimento va in particolare a Joshua Zirkzee, il profilo che potrebbe fare compagnia a Kolo Muani, pure lui possibilmente in arrivo dalla Premier League.

    Per quanto riguarda lo scenario dell'arrivo di un nuovo terzino, pure qui tutto dipende da chi c'è oggi in rosa. Ovvero Cambiaso, appunto. La cui partenza può essere considerata difficile, non completamente impossibile.

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