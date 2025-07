La Juventus e Yildiz avanti insieme: pronto il rinnovo di contratto, ingaggio aumentato e nuova scadenza, tutti i dettagli

Il numero 10 della Juventus si prepara a firmare il prolungamento: la "risposta" dei bianconeri alle voci su Bayern Monaco e Barcellona.

In un quadro di incertezze per la Juventus, con ancora molte questioni da affrontare e risolvere sul mercato, c'è un punto fermo ed è Kenan Yildiz, il talento bianconero che da ormai tempo è diventato più che una semplice promessa e si è conquistato la centralità all'interno della squadra e del club in generale.

Yildiz, protagonista assoluto al Mondiale per Club, dove è stato per distacco il migliore della Juventus, è il giocatore con più valore nella rosa bianconera e anche quello quindi che può attrarre più interessi da parte delle big europee.

Anche per questo, ma non solo, a Torino hanno le idee chiare su come gestire il classe 2005, che è vicino a firmare un nuovo contratto con la Juventus. Con questo rinnovo i bianconeri vogliono blindare ancora di più il numero 10, con un'offerta decisamente più alta rispetto a quanto guadagna attualmente.