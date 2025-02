Thuram e Arnautovic non al meglio, Taremi si scalda per Juventus-Inter: contro i bianconeri ha segnato ed è stato espulso

Attacco da valutare per Simone Inzaghi che dovrà capire le condizioni di Thuram: si prepara Taremi, contro la Juve non solo bei ricordi.

L'Inter ha avuto, come capitato pochissime volte in stagione, la possibilità di prepararsi alla prossima partita avendo quasi tutta la settimana libera da altri impegni. E la prossima non sarà una sfida come le altre. C'è la trasferta a Torino contro la Juventus nel calendario.

Chi invece non ha potuto fino ad ora prepararsi al meglio per la gara dell'Allianz Stadium è Marcus Thuram, alle prese con il problema alla caviglia. Non solo, perché anche Marko Arnautovic non è al meglio della condizione.

Dubbi in attacco per Simone Inzaghi quindi, che può contare però oltre che su ovviamente il capitano, Lautaro Martinez, anche su Mehdi Taremi. L'ex Porto ha ricordi agrodolci contro la Juventus.