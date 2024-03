Juventus-Lazio dove vederla: Mediaset, Sky, DAZN o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo la partita di A, Juventus e Lazio si affrontano nuovamente, stavolta per la Coppa Italia: dove guardare la partita in diretta tv e streaming.

A pochi giorni dalla vittoria della Lazio all'Olimpico, nuova sfida tra biancocelesti e Juventus. Stavolta non si gioca per la Serie A e in quel di Roma, ma bensì a Torino per la partita d'andata di Coppa Italia. Match valido per le semifinali, con il ritorno di fine mese che deciderà una delle due finaliste.

Dall'altra parte Juventus o Lazio troveranno la vincente di Fiorentina e Atalanta, anch'esse in campo ad aprile. Per i biancocelesti l'arrivo di Tudor ha portato una vittoria immediata, mentre la squadra di Allegri è alle prese con un periodo durissimo.

Nei quarti di finale di Coppa Italia la Lazio ha battuto di misura la Roma nel Derby capitolino, mentre la Juventus ha avuto vita facile (4-0) contro il Frosinone.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sulla partita tra Juventus e Lazio di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.