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Juan MataGetty Images
Andrea Ajello

Mata riparte dall'Australia: l'ex Manchester United è un nuovo giocatore del Western Sydney Wanderers

Calciomercato
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Western Sydney Wanderers FC

Nuova avventura per Juan Mata: lo spagnolo all'età di 36 anni ha firmato per il Western Sydney Wanderers, era svincolato da mesi.

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Nuovo capitolo nella lunga carriera di Juan Mata, che dopo l'esperienza in Giappone con il Vissel Kobe, ha deciso di affrontare una nuova esperienza in Australia.

L'ex giocatore del Manchester United ha infatti firmato un contratto con il Western Sydney Wanderers, club che milita nel massimo campionato australiano.

Rimandato quindi il ritiro dal calcio giocato, che sembrava essere uno scenario concreto dopo gli ultimi mesi in cui era rimasto senza squadra.

Continua la carriera dello spagnolo che ha vinto praticamente tutto: la Champions, due volte l'Europa League e con la nazionale è diventato Campione d'Europa e del Mondo.

  • MATA AL WESTERN SYDNEY WANDERERS

    Dopo i tanti anni in Europa con le maglie di Siviglia, Chelsea, Manchester United e Galatasaray, Mata ha prima viaggiato in Giappone, giocando con il Vissel Kobe e adesso inizierà la nuova esperienza in Australia.

    Lo spagnolo ha firmato un contratto di un anno con il Western Syndey Wanderers.

  • L'ANNUNCIO DEL CLUB

    "El mago", così il club australiano ha annunciato l'arrivo di Juan Mata.

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  • PER MESI SENZA SQUADRA

    Si poteva pensare ad un ritiro visto che era fermo senza giocare da mesi e invece Mata ha scelto di continuare ancora la sua carriera da giocatore.

    L'ex Manchester United era svincolato dal 31 gennaio 2024, quando è scaduto il contratto con il club giapponese.

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