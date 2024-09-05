Nuovo capitolo nella lunga carriera di Juan Mata, che dopo l'esperienza in Giappone con il Vissel Kobe, ha deciso di affrontare una nuova esperienza in Australia.

L'ex giocatore del Manchester United ha infatti firmato un contratto con il Western Sydney Wanderers, club che milita nel massimo campionato australiano.

Rimandato quindi il ritiro dal calcio giocato, che sembrava essere uno scenario concreto dopo gli ultimi mesi in cui era rimasto senza squadra.

Continua la carriera dello spagnolo che ha vinto praticamente tutto: la Champions, due volte l'Europa League e con la nazionale è diventato Campione d'Europa e del Mondo.