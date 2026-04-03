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Fabio Grosso SassuoloGetty Images
Francesco Schirru

Italia fuori, tocca a Fabio Grosso parlare: "Cosa sarebbe successo se avesse segnato Pio Esposito?"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Il tecnico del Sassuolo, Campione del Mondo con l'Italia nel 2006, analizza il clima di questi giorni: "La mia domanda va a stuzzicare tanti palcoscenici supplementari perché poi noi siamo bravi a mascherarci, oppure a tirarci fuori".

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Fabio Grosso è uno dei giocatori più importanti nella storia della Nazionale azzurra. A dir poco decisivo nel Mondiale 2006 vinto dall'Italia, sa bene cosa vuol dire parlare della rappresentativa di cui è un simbolo imprescindibile.

Attualmente tecnico del Sassuolo, il classe 1977 è intervenuto brevemente sulla questione dell'eliminazione contro la Bosnia durante la conferenza stampa pre Sassuolo-Cagliari, prima gara di campionato post sosta.

L'allenatore del Sassuolo ha parlato di come le sensazioni sull'Italia sarebbero cambiare probabilmente radicalmente in caso di 2-0, dunque con un raddoppio, e qualificazione al Mondiale. Non ci sarebbero state probabilmente accuse e dubbi sul futuro, con la Nazionale e il movimento calcistico sarebbero andate avanti scialbamente avanti.

  • "COSA SAREBBE SUCCESSO SE"

    "La domanda che mi è venuta da farmi è se avessimo fatto quel goal con Kean o con Pio cosa sarebbe successo?" le parole di Grosso a proposito di Bosnia-Italia. "È una domanda che sembra molto banale invece poi dietro ritrova tanti discorsi che possono essere sviscerati e approfonditi"

    "Ovviamente io sono in un altro ruolo e sono concentrato in quello che sto facendo moltissimo però dobbiamo essere molto bravi ad andarci a pungere, stuzzicare a prescindere poi da un palo dentro, un palo fuori".

    "Diventa una caccia al colpevole ogni volta, invece siamo tutti partecipi di un movimento che sicuramente deve provare a risollevarsi. La mia domanda va a stuzzicare tanti palcoscenici supplementari perché poi noi siamo bravi a mascherarci, oppure a tirarci fuori. Invece dobbiamo essere molto bravi a ricostruire bene quello che vogliamo".

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  • STRADA LUNGA

    I tifosi vorrebbero rivedere un'Italia al top in breve tempo, ma per poter ricostruire un movimento a pezzi servirà attendere del tempo. E non poco:

    "Dobbiamo essere molto bravi a ricostruire bene quello che vogliamo, come lo vogliamo, facendolo con le persone che hanno le idee chiare e che sanno che la strada è lunga".

    "Persone che sanno soprattutto che strada voler intraprendere e percorrere per ripartire".

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  • MUHAREMOVIC IN SQUADRA

    Il Sassuolo può contare sul giocatore bosniaco Muharemovic, che lo scorso martedì ha eliminato l'Italia. Prossimo nome caldo del calciomercato, il 23enne è già tornato in città per preparare la sfida contro il Cagliari:

    "Non l'ho ancora visto, lo vedrò oggi. Gli faremo i complimenti perché è stato molto in gamba e siamo contenti per lui ovviamente, anche se noi siamo tristi".