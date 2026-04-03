Italia fuori, tocca a Fabio Grosso parlare: "Cosa sarebbe successo se avesse segnato Pio Esposito?"

Fabio Grosso è uno dei giocatori più importanti nella storia della Nazionale azzurra. A dir poco decisivo nel Mondiale 2006 vinto dall'Italia, sa bene cosa vuol dire parlare della rappresentativa di cui è un simbolo imprescindibile.
Attualmente tecnico del Sassuolo, il classe 1977 è intervenuto brevemente sulla questione dell'eliminazione contro la Bosnia durante la conferenza stampa pre Sassuolo-Cagliari, prima gara di campionato post sosta.
L'allenatore del Sassuolo ha parlato di come le sensazioni sull'Italia sarebbero cambiare probabilmente radicalmente in caso di 2-0, dunque con un raddoppio, e qualificazione al Mondiale. Non ci sarebbero state probabilmente accuse e dubbi sul futuro, con la Nazionale e il movimento calcistico sarebbero andate avanti scialbamente avanti.