Italia fuori, tocca a Fabio Grosso parlare: "Cosa sarebbe successo se avesse segnato Pio Esposito?"

"La domanda che mi è venuta da farmi è se avessimo fatto quel goal con Kean o con Pio cosa sarebbe successo?" le parole di Grosso a proposito di Bosnia-Italia. "È una domanda che sembra molto banale invece poi dietro ritrova tanti discorsi che possono essere sviscerati e approfonditi"

"Ovviamente io sono in un altro ruolo e sono concentrato in quello che sto facendo moltissimo però dobbiamo essere molto bravi ad andarci a pungere, stuzzicare a prescindere poi da un palo dentro, un palo fuori".

"Diventa una caccia al colpevole ogni volta, invece siamo tutti partecipi di un movimento che sicuramente deve provare a risollevarsi. La mia domanda va a stuzzicare tanti palcoscenici supplementari perché poi noi siamo bravi a mascherarci, oppure a tirarci fuori. Invece dobbiamo essere molto bravi a ricostruire bene quello che vogliamo".