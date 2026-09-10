Inter e Juventus su Samuele Inacio: il sondaggio dei bianconeri e l'interesse dei nerazzurri sul talento italiano del Borussia Dortmund

Inter e Juventus hanno scelto di studiare per i rispettivi futuri due strategie molto simili che, inevitabilmente, le porteranno a sfidarsi apertamente sul mercato.
Le due società, oltre a programmare colpi importanti per rinforzare le rispettive rose, hanno già messo in preventivo anche la necessità di allungare il parco giocatori "made in Italy" e hanno già iniziato a rifilarsi qualche colpo, qualche botta e risposta, su alcuni talenti che potrebbero rappresentare il futuro. E fra questi c'è sicuramente Samuele Inacio.