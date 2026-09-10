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HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Inter e Juventus su Samuele Inacio: il sondaggio dei bianconeri e l'interesse dei nerazzurri sul talento italiano del Borussia Dortmund

Juventus
Inter
Borussia Dortmund
S. Inacio
Calciomercato
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Atalanta
Serie A

Il talento italiano del Borussia Dortmund è il rinforzo ideale per le strategie future dei due club.

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Inter e Juventus hanno scelto di studiare per i rispettivi futuri due strategie molto simili che, inevitabilmente, le porteranno a sfidarsi apertamente sul mercato.

Le due società, oltre a programmare colpi importanti per rinforzare le rispettive rose, hanno già messo in preventivo anche la necessità di allungare il parco giocatori "made in Italy" e hanno già iniziato a rifilarsi qualche colpo, qualche botta e risposta, su alcuni talenti che potrebbero rappresentare il futuro. E fra questi c'è sicuramente Samuele Inacio.


  • BLINDATO DAL BORUSSIA DORTMUND

    Samuele Inacio non è più un nome nuovo del calcio italiano. Il talentino classe 2008, figlio di Inacio Pià - attaccante con un passato fra Napoli, Catania e Atalanta - è infatti esploso negli ultimi due anni arrivando anche all'esordio con la Nazionale maggiore italiana nelle ormai celebri amichevoli condotte dal ct ad interim Silvio Baldini.

    Cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, a 16 anni fu strappato a prezzo di saldo dal Borussia Dortmund che lo portò in Germania con un progetto di crescita rapido e ambizioso fino alla prima squadra. L'anno scorso l'esordio in prima squadra e il primo goal in Bundesliga che portarono il club tedesco a blindarlo con un rinnovo fino al 30 giugno 2029.

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  • LA JUVENTUS SI È MOSSA

    Samuele quest'anno ha iniziato la stagione senza timori e con la voglia di aumentare minutaggio ed esperienze. L'inizio di stagione lo vede però protagonista con solo 3 minuti all'attivo in Bundesliga e il cambio di agente estivo ha portato la sua agenzia ad iniziare ad ascoltare le voci e i corteggiamenti dall'Italia che per lui non si sono mai fermati.

    Chi si è mossa concretamente in questi giorni, secondo Tuttosport, è stata la Juventus che sfruttando l'intermediazione fatta da Edoardo Crnjar per riportare Randal Kolo Muani in bianconero, ha chiesto informazioni all'agente anche per il suo nuovo assistito Inacio. Apertura al trasferimento e idee chiare, anche se ancora non c'è una vera e propria trattativa.

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  • C'È ANCHE L'INTER

    Sebbene un anno fa fu il Milan a provare l'affondo, oggi la rivale più accanita per l'attaccante italiano è a tutti gli effetti l'Inter che, con il lavoro di Dario Baccin, dovrà provare ad allungare l'elenco di giovani e italiani da inserire in rosa.

    In estate in realtà fu l'ex-ds Piero Ausilio a provare un affondo, ma il Dortmund respinse ogni richiesta proveniente dal mercato per lui. L'idea dei nerazzurri è di andare a prendere sul mercato una seconda punta con qualità nell'1 contro 1, possibilmente giovane e italiana e quel tentativo estivo verrà rifatto presto anche dal nuovo ds in vista della prossima stagione.

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