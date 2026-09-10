Inter e Juventus su Samuele Inacio: il sondaggio dei bianconeri e l'interesse dei nerazzurri sul talento italiano del Borussia Dortmund

Samuele quest'anno ha iniziato la stagione senza timori e con la voglia di aumentare minutaggio ed esperienze. L'inizio di stagione lo vede però protagonista con solo 3 minuti all'attivo in Bundesliga e il cambio di agente estivo ha portato la sua agenzia ad iniziare ad ascoltare le voci e i corteggiamenti dall'Italia che per lui non si sono mai fermati.

Chi si è mossa concretamente in questi giorni, secondo Tuttosport, è stata la Juventus che sfruttando l'intermediazione fatta da Edoardo Crnjar per riportare Randal Kolo Muani in bianconero, ha chiesto informazioni all'agente anche per il suo nuovo assistito Inacio. Apertura al trasferimento e idee chiare, anche se ancora non c'è una vera e propria trattativa.