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Marco Trombetta

Inghilterra-Ghana 0-0, pagelle e tabellino: non è la serata di Kane, Rice lotta come un leone, Opoku ovunque

Coppa del Mondo
Inghilterra vs Ghana
Inghilterra
Ghana

Flop di Kane e dell'Inghilterra che non va oltre il pareggi contro un coraggioso Ghana. Davanti agli inglesi manca ancora qualcosa quando si inceppa il capitano.

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L'Inghilterra fa un netto passo indietro rispetto al bel esordio contro la Croazia. Merito del Ghana, ma soprattutto demerito degli inglesi che stasera sono sembrati più frenetici che concreti.

Nella giornata della rinascita di Cristiano Ronaldo, c'è invece un altro top player del Mondiale che si inceppa e dimostra quanto la Nazionale di Tuchel sia dipendente dai suoi goal. Stiamo parlando ovviamente di Harry Kane, quasi mai in partita e poco servito.

La grande occasione per determinarla ce l'ha nel finale di secondo tempo, ma colpisce una traversa che sa più di errore che di sfortuna. Uno come lui di solito questi goal non li sbaglia. Ma questa non era la sua serata, non era la serata di Kane e non è stata la serata dell'Inghilterra. Un piccolo campanello d'allarme per Tuchel, soprattutto quando la posta in palio sarà più alta.

  • PAGELLE INGHILTERRA-GHANA

    VOTI INGHILTERRA: Pickford 6, James 5,5, Konsa 6, Guehi 6, Spence 5,5 (66' O'Reilly 6); Rice 6,5, Anderson 6 (73' Eze); Madueke 6,5 (83' Rashford sv), Bellingham 5,5 (73' Rogers 6), Gordon 5,5 (66' Saka 6); Kane 5

    VOTI GHANA: Asare 7: Senaya 6 (87ì Peprah), Adjetey 6,5, Opoku 7, Mensah 6,5; Yirenkyi 6, Partey 6,5, Sibo 6; Semenyo 6,5, Ayew 6 (66' Adu 6, 95' Baba sv), Williams 5,5 (66' Fatawu 6). Ct Queiroz

    Il voto di Kane è ovviamente quello che fa discutere. Considerando le aspettative, il bomber del Bayern è stato senza dubbio il peggiore in campo. Perché certi goal, se ti chiami Kane, non li puoi sbagliare. Faticano ad incidere anche gli esterni inglesi, Madueke è l'unico che realmente crea qualcosa nel primo tempo. Rice il solito lottatore, non molla mai e prova sempre ad inventare qualcosa. Nel Ghana il portiere Asare si prende la scena, ma il vero MVP è Opoku, davvero insuperabile.

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  • TABELLINO INGHILTERRA-GHANA 0-0

    INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford, James, Konsa, Guehi, Spence (66' O'Reilly); Rice, Anderson (73' Eze); Madueke (83' Rashford), Bellingham (73' Rogers), Gordon (66' Saka); Kane. Ct Tuchel

    GHANA (4-3-3): Asare: Senaya (87ì Peprah), Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Semenyo, Ayew (66' Adu, 95' Baba), Williams (66' Fatawu). Ct Queiroz

    Arbitro: Martinez

    Ammoniti: Rice, Williams

    Espulsi: nessuno

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