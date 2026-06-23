Inghilterra-Ghana 0-0, pagelle e tabellino: non è la serata di Kane, Rice lotta come un leone, Opoku ovunque

L'Inghilterra fa un netto passo indietro rispetto al bel esordio contro la Croazia. Merito del Ghana, ma soprattutto demerito degli inglesi che stasera sono sembrati più frenetici che concreti.

Nella giornata della rinascita di Cristiano Ronaldo, c'è invece un altro top player del Mondiale che si inceppa e dimostra quanto la Nazionale di Tuchel sia dipendente dai suoi goal. Stiamo parlando ovviamente di Harry Kane, quasi mai in partita e poco servito.

La grande occasione per determinarla ce l'ha nel finale di secondo tempo, ma colpisce una traversa che sa più di errore che di sfortuna. Uno come lui di solito questi goal non li sbaglia. Ma questa non era la sua serata, non era la serata di Kane e non è stata la serata dell'Inghilterra. Un piccolo campanello d'allarme per Tuchel, soprattutto quando la posta in palio sarà più alta.