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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Infortunio Piccoli, c'è lesione: quando può tornare in campo, Dovbyk o Enem, chi gioca al suo posto

Serie A
Bologna
Fantacalcio

L'esito degli esami dell'infortunio di Piccoli: quando tornerà l'attaccante del Bologna e i tempi di recupero.

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Brutte notizie per il Bologna, che perderà Piccoli per un po' dopo l'infortunio subito contro l'Inter.

Ecco quando potrà tornare in campo l'attaccante rossoblu e chi giocherà titolare al suo posto.

  • C'E' LESIONE PER PICCOLI

    Il comunicato ufficiale del Bologna sull'infortunio:

    "In seguito a un risentimento accusato durante la partita contro l’Inter, Roberto Piccoli è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra".

  • QUANDO TORNA E QUANTE PARTITE SALTA

    "Tempi di recupero di 3 settimane", precisa il Bologna al termine del comunicato.

    Questo significa che Piccoli tornerà dopo la sosta per le nazionali di novembre, saltando quattro partite.

    L'attaccante non ci sarà contro Cagliari, Milan, Monza e Parma.

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  • DOVBYK O ENEM, CHI GIOCA AL POSTO DI PICCOLI

    In assenza di Piccoli, saranno Dovbyk ed Enem a giocarsi un posto in attacco.

    Il giovane olandese, in questo momento, sembra avanti all'ucraino: ha segnato il goal decisivo contro il Lecce ed è entrato proprio al posto dello stesso Piccoli contro l'Inter.

    Dovbyk, invece, è subentrato soltanto al 76' e contro il Lecce era rimasto in panchina per tutta la partita. Per adesso l'ex Roma parte dietro, ma in queste settimane avrà la possibilità di ribaltare le gerarchie.

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