Infortunio Piccoli, c'è lesione: quando può tornare in campo, Dovbyk o Enem, chi gioca al suo posto

In assenza di Piccoli, saranno Dovbyk ed Enem a giocarsi un posto in attacco.

Il giovane olandese, in questo momento, sembra avanti all'ucraino: ha segnato il goal decisivo contro il Lecce ed è entrato proprio al posto dello stesso Piccoli contro l'Inter.

Dovbyk, invece, è subentrato soltanto al 76' e contro il Lecce era rimasto in panchina per tutta la partita. Per adesso l'ex Roma parte dietro, ma in queste settimane avrà la possibilità di ribaltare le gerarchie.