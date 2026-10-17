Infortunio per Piccoli in Bologna-Inter: cambio obbligato, cosa si è fatto l'attaccante e chi gioca al suo posto

Dura mezz'ora la partita di Roberto Piccoli contro l'Inter. L'attaccante è stato costretto ad uscire dopo aver accusato un problema muscolare.
Cosa si è fatto Piccoli e quando potrà tornare in campo.
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Dura mezz'ora la partita di Roberto Piccoli contro l'Inter. L'attaccante è stato costretto ad uscire dopo aver accusato un problema muscolare.
Cosa si è fatto Piccoli e quando potrà tornare in campo.
Subito dopo uno scontro di gioco con Akanji, Piccoli ha sentito dolore e si è accasciato per terra.
Lo staff medico ha subito richiesto il cambio: resta da capire se si tratti di un infortunio muscolare o di una semplice botta.
In attesa di valutare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero per Piccoli, Palladino ha dato un'indicazione importante sul suo sostituto.
In questo momento c'è Enem in vantaggio su Dovbyk. L'olandese aveva già segnato contro il Torino ed è stato scelto da Palladino per entrare al posto di Piccoli contro l'Inter.
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