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Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Infortunio per Piccoli in Bologna-Inter: cambio obbligato, cosa si è fatto l'attaccante e chi gioca al suo posto

Serie A
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Bologna vs Inter
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Piccoli si è fatto male nel corso del primo tempo di Bologna-Inter ed è stato sostituito da Palladino.

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Dura mezz'ora la partita di Roberto Piccoli contro l'Inter. L'attaccante è stato costretto ad uscire dopo aver accusato un problema muscolare.

Cosa si è fatto Piccoli e quando potrà tornare in campo.

  • L'INFORTUNIO DI PICCOLI

    Subito dopo uno scontro di gioco con Akanji, Piccoli ha sentito dolore e si è accasciato per terra.

    Lo staff medico ha subito richiesto il cambio: resta da capire se si tratti di un infortunio muscolare o di una semplice botta.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI PICCOLI

    In attesa di valutare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero per Piccoli, Palladino ha dato un'indicazione importante sul suo sostituto.

    In questo momento c'è Enem in vantaggio su Dovbyk. L'olandese aveva già segnato contro il Torino ed è stato scelto da Palladino per entrare al posto di Piccoli contro l'Inter.

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