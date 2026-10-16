Infortunio per Pavard alla vigilia di Bologna-Inter: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta

I tempi di recupero non sono stati annunciati ufficialmente dall'Inter, com'è prassi. Pavard dovrebbe però rimanere ai box per una ventina di giorni, dunque tre settimane circa. Tornando, di conseguenza, a novembre.

Considerando come l'ultimo turno prima della seconda sosta per le Nazionali sia nel weekend del 7 e 8 novembre, ecco che il francese rischia di tornare addirittura verso la fine di novembre, dunque dopo la sosta stessa: questo sarebbe lo scenario peggiore.