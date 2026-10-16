Infortunio per Pavard alla vigilia di Bologna-Inter: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta

Dopo Lautaro Martinez, Benjamin Pavard. L'Inter ha perso anche il difensore francese, dopo aver già ricevuto la brutta notizia dell'infortunio del proprio capitano.
Pure Pavard è stato fermato per un guaio fisico: sempre muscolare, come il compagno di squadra. Ad annunciarlo nel pomeriggio è stato lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato sul proprio sito.
Per quanto dovrà rimanere lontano dai campi di gioco Pavard? Le condizioni dell'ex difensore di Bayern e Marsiglia e quando potrà tornare a disposizione di Chivu.
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