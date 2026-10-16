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Pavard InterGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Pavard alla vigilia di Bologna-Inter: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta

Serie A
Inter
B. Pavard

Il difensore francese si è fermato e non potrà prendere parte non solo alla trasferta del Dall'Ara, ma anche ai successivi impegni dei nerazzurri: quando torna.

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Dopo Lautaro Martinez, Benjamin Pavard. L'Inter ha perso anche il difensore francese, dopo aver già ricevuto la brutta notizia dell'infortunio del proprio capitano.

Pure Pavard è stato fermato per un guaio fisico: sempre muscolare, come il compagno di squadra. Ad annunciarlo nel pomeriggio è stato lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato sul proprio sito.

Per quanto dovrà rimanere lontano dai campi di gioco Pavard? Le condizioni dell'ex difensore di Bayern e Marsiglia e quando potrà tornare a disposizione di Chivu.


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  • IL COMUNICATO DELL'INTER

    Questo è il comunicato dell'Inter sulle condizioni di Pavard:

    "Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

    Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra".



  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero non sono stati annunciati ufficialmente dall'Inter, com'è prassi. Pavard dovrebbe però rimanere ai box per una ventina di giorni, dunque tre settimane circa. Tornando, di conseguenza, a novembre.

    Considerando come l'ultimo turno prima della seconda sosta per le Nazionali sia nel weekend del 7 e 8 novembre, ecco che il francese rischia di tornare addirittura verso la fine di novembre, dunque dopo la sosta stessa: questo sarebbe lo scenario peggiore.

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  • QUANDO TORNA PAVARD

    La speranza dell'Inter, invece, è quella di riavere a disposizione Pavard per Inter-Como di domenica 8 ottobre: come detto, è l'ultima partita prima che la Serie A venga paralizzata per la seconda volta per lasciar spazio alle Nazionali. La sua presenza per quella partita, però, a oggi è da considerarsi incerta.

    Nel caso Pavard non dovesse recuperare in tempo, verrà certamente convocato e potrà scendere in campo in quella successiva: Atalanta-Inter di domenica 22 novembre.

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  • QUANTE PARTITE SALTA PAVARD

    Pavard salterà sicuramente un minimo di sei partite con l'Inter: si comincia col Bologna e si finisce col Feyenoord (3 novembre). In mezzo anche Shakhtar, Fiorentina, Venezia e il derby contro il Milan, in programma sabato 31 ottobre. Come detto, andrà compreso se potrà tornare per Inter-Como dell'8 novembre o per Atalanta-Inter del 22.

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