Infortunio per Marcus Thuram: l'attaccante dell'Inter salta Francia-Svezia, le sue condizioni e i tempi di recupero

Finora Marcus Thuram non ha potuto recitare un ruolo da protagonista con la Nazionale di Deschamps, visto che il suo minutaggio è fermo all'ingresso al 90' della sfida contro l'Iraq, quando ha rilevato Kylian Mbappé per disputare di fatto solo i minuti di recupero. L'attaccante dell'Inter non era stato utilizzato nella gara d'esordio contro il Senegal ed è rimasto in panchina, a causa dell'infortunio, nell'ultimo match della fase a gironi contro la Norvegia.