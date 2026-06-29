Dopo aver saltato la sfida contro la Norvegia, Marcus Thuram sembra costretto a dare forfait anche per i sedicesimi di finale contro la Svezia, in programma martedi sera a New York. L'attaccante dell'Inter è alle prese con un problema muscolare al polpaccio e domenica non si è allenato con la squadra, pertanto sembra difficile che possa essere a disposizione di Deschamps per la partita contro Gyokeres e compagni. Thuram potrebbe comunque sedersi in panchina, come già accaduto contro la Norvegia.
Infortunio per Marcus Thuram: l'attaccante dell'Inter salta Francia-Svezia, le sue condizioni e i tempi di recupero
LE CONDIZIONI DI THURAM
Come confermato anche da Deschamps in conferenza stampa prima della partita contro la Norvegia, Thuram è alle prese con un problema muscolare al polpaccio, un fastidio che gli ha impedito di allenarsi regolarmente in questi giorni con il resto del gruppo. Il giocatore prova ancora dolore e lo staff della Nazionale non vuole correre rischi, viste le tante alternative offensive a disposizione del ct.
I TEMPI DI RECUPERO
Marcus potrebbe tornare a disposizione già per l'eventuale ottavo di finale, che, in caso di passaggio del turno contro la Svezia, vedrebbe la Francia affrontare la vincente tra Germania e Paraguay.
- PubblicitàPubblicità
UN MONDIALE DA COMPARSA
Finora Marcus Thuram non ha potuto recitare un ruolo da protagonista con la Nazionale di Deschamps, visto che il suo minutaggio è fermo all'ingresso al 90' della sfida contro l'Iraq, quando ha rilevato Kylian Mbappé per disputare di fatto solo i minuti di recupero. L'attaccante dell'Inter non era stato utilizzato nella gara d'esordio contro il Senegal ed è rimasto in panchina, a causa dell'infortunio, nell'ultimo match della fase a gironi contro la Norvegia.