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Juventus v Stade Rennais FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Marco Trombetta

Infortunio per Celik contro il Rennes, segna e si fa male: quando torna e chi gioca al suo posto nella Juventus

Serie A
Juventus
Fantacalcio

Celik si è infortunato nel corso di Juventus-Rennes di Europa League: come sta l'esterno bianconero e quando potrà tornare in campo.

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Prima il goal che ha sbloccato la partita, poi l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo all'intervallo.

Spalletti deve così rinunciare a uno dei suoi uomini migliori in questo inizio di stagione, Zeki Celik.

  • L'INFORTUNIO DI CELIK

    L'esterno turco ha sentito dolore alla coscia e si è subito fermato. Lo staff medico ha deciso di operare subito il cambio per evitare rischi.

    Sembra si tratti di un semplice risentimento muscolare, ma Spalletti nel post partita ha parlato di "indurimento".

    "Recuperarlo in due giorni la vedo dura", ha aggiunto il tecnico bianconero, che a Lecce dovrà sicuramente fare a meno di Celik.

  • QUANDO TORNA CELIK

    Il mese di ottobre, dunque, per l'ex Roma dovrebbe essere già finito.

    Oltre al Lecce, salterà anche il Genoa. L'obiettivo è riaverlo a disposizione per la sfida dell'1 novembre contro il Napoli.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI CELIK

    Senza Celik, arriva un'occasione importante per Cambiaso.

    Sarà infatti lui a giocare a tutta fascia in assenza del turco nelle prossime due partite.

    Più remota l'ipotesi, perlomeno dall'inizio, di vedere Zhegrova impiegato in quel ruolo.

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