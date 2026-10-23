Infortunio per Celik contro il Rennes, segna e si fa male: quando torna e chi gioca al suo posto nella Juventus

L'esterno turco ha sentito dolore alla coscia e si è subito fermato. Lo staff medico ha deciso di operare subito il cambio per evitare rischi.

Sembra si tratti di un semplice risentimento muscolare, ma Spalletti nel post partita ha parlato di "indurimento".

"Recuperarlo in due giorni la vedo dura", ha aggiunto il tecnico bianconero, che a Lecce dovrà sicuramente fare a meno di Celik.