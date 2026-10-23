Infortunio per Celik contro il Rennes, segna e si fa male: quando torna e chi gioca al suo posto nella Juventus

Prima il goal che ha sbloccato la partita, poi l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo all'intervallo.
Spalletti deve così rinunciare a uno dei suoi uomini migliori in questo inizio di stagione, Zeki Celik.
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Prima il goal che ha sbloccato la partita, poi l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo all'intervallo.
Spalletti deve così rinunciare a uno dei suoi uomini migliori in questo inizio di stagione, Zeki Celik.
L'esterno turco ha sentito dolore alla coscia e si è subito fermato. Lo staff medico ha deciso di operare subito il cambio per evitare rischi.
Sembra si tratti di un semplice risentimento muscolare, ma Spalletti nel post partita ha parlato di "indurimento".
"Recuperarlo in due giorni la vedo dura", ha aggiunto il tecnico bianconero, che a Lecce dovrà sicuramente fare a meno di Celik.
Il mese di ottobre, dunque, per l'ex Roma dovrebbe essere già finito.
Oltre al Lecce, salterà anche il Genoa. L'obiettivo è riaverlo a disposizione per la sfida dell'1 novembre contro il Napoli.
Senza Celik, arriva un'occasione importante per Cambiaso.
Sarà infatti lui a giocare a tutta fascia in assenza del turco nelle prossime due partite.
Più remota l'ipotesi, perlomeno dall'inizio, di vedere Zhegrova impiegato in quel ruolo.
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