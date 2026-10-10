Infortunio per Calhanoglu in Inter-Parma? Perché gli è stato applicato del ghiaccio sul ginocchio in panchina

Ma Hakan Calhanoglu ha rimediato un infortunio? Questo si stanno chiedendo i tifosi dell'Inter al termine della partita contro il Parma, dominata e vinta 3-0 in appena un tempo.
Il centrocampista turco è tornato anzitempo in panchina, chiudendo la propria partita nel corso del secondo tempo. Era già reduce da qualche problema fisico, che lo aveva costretto a saltare le ultime gare prima della sosta nonché gli impegni con la propria Nazionale.
Anche contro il Parma, dopo aver segnato nel primo tempo la rete del momentaneo 2-0, Calhanoglu un problemino lo ha avuto. Ed per questo che non è arrivato al 90'.
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