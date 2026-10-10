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Calhanoglu Inter ParmaGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Calhanoglu in Inter-Parma? Perché gli è stato applicato del ghiaccio sul ginocchio in panchina

Serie A
Inter
Inter vs Parma Calcio 1913
H. Calhanoglu

Il centrocampista turco, tornato titolare dopo aver saltato le ultime partite prima della sosta e gli impegni in Nazionale, ha chiuso anzitempo la propria partita.

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Ma Hakan Calhanoglu ha rimediato un infortunio? Questo si stanno chiedendo i tifosi dell'Inter al termine della partita contro il Parma, dominata e vinta 3-0 in appena un tempo.

Il centrocampista turco è tornato anzitempo in panchina, chiudendo la propria partita nel corso del secondo tempo. Era già reduce da qualche problema fisico, che lo aveva costretto a saltare le ultime gare prima della sosta nonché gli impegni con la propria Nazionale.

Anche contro il Parma, dopo aver segnato nel primo tempo la rete del momentaneo 2-0, Calhanoglu un problemino lo ha avuto. Ed per questo che non è arrivato al 90'.


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  • GHIACCIO SUL GINOCCHIO

    La partita di Calhanoglu è durata un'ora. Dopodiché l'ex rossonero ha lasciato il proprio posto a Stankovic, che alla vigilia era indiziato di un posto da titolare come regista davanti alla difesa.

    A preoccupare è quel che è accaduto in seguito: come rivelato da DAZN, Calhanoglu si è fatto applicare una borsa del ghiaccio su un ginocchio dopo essersi seduto in panchina.

  • COS'È SUCCESSO

    Tutto nasce da quel che Calhanoglu ha fatto nella sua ultima azione prima di lasciare il campo: un contrasto a rubar palla nei pressi della metà campo a Touré, con tanto di applausi di San Siro.

    In quell'occasione il ginocchio del regista turco si sarebbe un po' piantato all'interno del terreno di gioco, portando appunto alla decisione dello staff medico dell'Inter di apporre una borsa del ghiaccio per ridurre il fastidio.

    Calhanoglu, in ogni caso, non ha dato segnali di sofferenza al momento di tornare in panchina: anzi, ha corricchiato normalmente andando poi a sedersi accanto alle altre seconde linee interiste.

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  • COME STA CALHANOGLU

    Sempre secondo DAZN, la decisione dei medici interisti sarebbe stata comunque di tipo precauzionale. E dunque non ci sarebbe particolare apprensione per le condizioni del calciatore.

    Calhanoglu, a meno di sorprese, dovrebbe dunque essere a disposizione di Chivu per la prossima partita: quella che l'Inter giocherà martedì sera contro il Bruges, valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League.

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  • CHIVU: "STA BENE"

    Delle condizioni di Calhanoglu ha parlato anche Chivu in conferenza stampa, di fatto tranquillizzando tutti:

    "Non ho visto il ghiaccio. Sta bene. Ha fatto una gran partita di un'ora per migliorare la condizione. Stasera era il momento giusto per farlo giocare, siamo contenti della sua risposta e di quella degli altri".

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