Infortunio Nico Gonzalez, le ultime sulle condizioni dell'argentino: quando torna e quante partite salta

Nico Gonzalez è subentrato al 60' di Juventus-Rennes e nel finale di gara ha accusato un problema muscolare.

Il giorno successivo l'argentino si è sottoposto agli esami strumentali che hanno chiarito l'entità dell'infortunio.

Nico Gonzalez ha riportato "una lesione di basso grado del soleo destro".