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Lelio Donato

Infortunio Nico Gonzalez, le ultime sulle condizioni dell'argentino: quando torna e quante partite salta

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Lecce vs Juventus
Lecce

L'argentino ha rimediato un infortunio durante Juventus-Rennes di Europa League: le ultime sulle condizioni di Nico Gonzalez e quando torna in campo, i tempi di recupero.

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Ennesimo infortunio alla Juventus che dovrà fare a meno anche di Nico Gonzalez.

L'argentino, nonostante sia subentrato solo a gara in corso contro il Rennes, ha rimediato un problema fisico.

Gli esami strumentali svolti nelle ore successive hanno confermato l'infortunio di Nico Gonzalez.

Ma quando torna in campo l'argentino? Quali sono le sue condizioni?

  • L'INFORTUNIO DI NICO GONZALEZ

    Nico Gonzalez è subentrato al 60' di Juventus-Rennes e nel finale di gara ha accusato un problema muscolare.

    Il giorno successivo l'argentino si è sottoposto agli esami strumentali che hanno chiarito l'entità dell'infortunio.

    Nico Gonzalez ha riportato "una lesione di basso grado del soleo destro".

  • QUANDO TORNA NICO GONZALEZ

    L'infortunio di Nico Gonzalez non è particolarmente grave ma lo terrà fuori comunque per alcune settimane.

    Lo stop dovrebbe essere di un mese anche considerata la zona delicata e lo storico dei problemi muscolari dell'argentino.

    Il rientro di Nico Gonzalez avverrà dopo la prossima sosta delle nazionali di novembre.

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  • QUALI PARTITE SALTA NICO GONZALEZ

    Nico Gonzalez dovrebbe saltare complessivamente cinque partite, di cui quattro di campionato.

    Nello specifico l'argentino non ci sarà contro Lecce, Genoa, Napoli, AZ Alkmaar e Fiorentina.

    Il rientro di Nico Gonzalez potrebbe avvenire per Juventus-Venezia del 22 novembre.

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