Infortunio Nico Gonzalez, le ultime sulle condizioni dell'argentino: quando torna e quante partite salta

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Ennesimo infortunio alla Juventus che dovrà fare a meno anche di Nico Gonzalez.
L'argentino, nonostante sia subentrato solo a gara in corso contro il Rennes, ha rimediato un problema fisico.
Gli esami strumentali svolti nelle ore successive hanno confermato l'infortunio di Nico Gonzalez.
Ma quando torna in campo l'argentino? Quali sono le sue condizioni?