Infortunio Locatelli, le condizioni del capitano della Juventus: quando torna e quante partite salta

La Juventus in estate ha ceduto Miretti e Adzic, quest'ultimo peraltro avversario nel prossimo turno di campionato col Sassuolo e già protagonista con un assist e un goal nelle prime tre giornate.

Dopo il clamoroso 'no' di Kessié dal mercato è arrivato il solo Sarr. Ma anche lui è alle prese con i postumi di un problema muscolare rimediato al Tottenham e continua a lavorare a parte, così come McKennie che ha saltato Parma e Milan a causa di un affaticamento.

A disposizione di Spalletti dunque restano i soli Douglas Luiz e Koopmeiners, visto che Thuram si è appena operato al ginocchio e ne avrà per parecchi mesi.