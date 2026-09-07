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Locatelli JuventusGetty Images
Lelio Donato

Infortunio Locatelli, le condizioni del capitano della Juventus: quando torna e quante partite salta

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Il capitano bianconero ha accusato un fastidio al ginocchio durante Juventus-Milan pur restando in campo fino al termine della partita. Le ultime sulle condizioni di Locatelli e l'esito degli esami: quando torna?

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Il giorno dopo Juventus-Milan è scattato un nuovo, per ora piccolo, allarme alla Continassa.

Luciano Spalletti, già alle prese con parecchi infortuni, rischia di perdere anche Manuel Locatelli per un problema fisico.

Il capitano bianconero ha regolarmente concluso il big-match di domenica sera ma lunedì avvertiva ancora dolore.

C'è dunque attesa per gli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore: ma come sta Locatelli? Cosa si è fatto e quando torna in campo?

  • L'INFORTUNIO DI LOCATELLI

    Manuel Locatelli è sceso in campo da titolare contro il Milan e ha concluso regolarmente la partita.

    Anche se durante il secondo tempo stava per uscire dal campo, prima che Spalletti decidesse di sostituire al suo posto Douglas Luiz.

    Locatelli termine di Juventus-Milan ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro, su cui già domenica sera era stato applicato del ghiaccio.

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  • LE CONDIZIONI DI LOCATELLI

    Visto il persistere del dolore al ginocchio anche nella giornata di lunedì 7 settembre, si è deciso di sottoporre Locatelli ad approfondimenti strumentali.

    Solo dopo l'esito degli esami, che si svolgeranno come sempre al J-Medical, sarà possibile stilare diagnosi ed eventuale prognosi per il centrocampista bianconero.

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  • QUANDO TORNA E QUANTE PARTITE SALTA

    Al momento non è chiaro se Locatelli sarà costretto a fermarsi per il fastidio accusato al ginocchio.

    Un quadro più chiaro sullo stato di salute del capitano bianconero si avrà dopo gli esami strumentali. La speranza di Spalletti, ovviamente, è che non si tratti di nulla di grave.

    Anche perché attualmente la coperta della Juventus è molto corta soprattutto a centrocampo.

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  • EMERGENZA CENTROCAMPO

    La Juventus in estate ha ceduto Miretti e Adzic, quest'ultimo peraltro avversario nel prossimo turno di campionato col Sassuolo e già protagonista con un assist e un goal nelle prime tre giornate.

    Dopo il clamoroso 'no' di Kessié dal mercato è arrivato il solo Sarr. Ma anche lui è alle prese con i postumi di un problema muscolare rimediato al Tottenham e continua a lavorare a parte, così come McKennie che ha saltato Parma e Milan a causa di un affaticamento.

    A disposizione di Spalletti dunque restano i soli Douglas Luiz e Koopmeiners, visto che Thuram si è appena operato al ginocchio e ne avrà per parecchi mesi.

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