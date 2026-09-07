Infortunio Locatelli, le condizioni del capitano della Juventus: quando torna e quante partite salta

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Il giorno dopo Juventus-Milan è scattato un nuovo, per ora piccolo, allarme alla Continassa.
Luciano Spalletti, già alle prese con parecchi infortuni, rischia di perdere anche Manuel Locatelli per un problema fisico.
Il capitano bianconero ha regolarmente concluso il big-match di domenica sera ma lunedì avvertiva ancora dolore.
C'è dunque attesa per gli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore: ma come sta Locatelli? Cosa si è fatto e quando torna in campo?