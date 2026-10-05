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Udinese Calcio v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Gueye, l'attaccante dell'Udinese è stato operato: lungo stop, le ultime sulle sue condizioni e quando torna

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L'attaccante è stato operato alla caviglia e dovrà osservare un lungo periodo di riposo: le ultime sulle condizioni di Gueye, i tempi di recupero e quando torna a disposizione dell'Udinese.

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Arrivano pessime notizie dall'infermeria per l'Udinese.

Idrissa Gueye, ventenne attaccante della formazione friulana, è stato operato e sarà costretto ad un lungo stop.

Ma quali sono le sue condizioni? Di seguito le ultime su Gueye e i possibili tempi di recupero dopo l'infortunio.

  • L'INFORTUNIO DI GUEYE

    Nella giornata di lunedì 5 ottobre è arrivato il bollettino medico ufficiale dell'Udinese.

    "Idrissa Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L'Intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito" si legge sul sito del club friulano.

  • QUANDO TORNA GUEYE

    Ma quando torna in campo Idrissa Gueye dopo l'operazione alla caviglia?

    A fissare i tempi di recupero è stata sempre l'Udinese, che li ha stimati in tre mesi. Gueye dunque tornerà a disposizione di Runjaic solo a gennaio 2027.

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  • QUANTE PARTITE SALTA GUEYE

    Gueye di conseguenza salterà parecchie partite di campionato.

    Nello specifico l'attaccante non sarà a disposizione dell'Udinese per almeno undici giornate, saltando tra le altre anche le sfide contro Milan, Roma e Juventus.

    Gueye punta a rientrare durante il mese di gennaio tra le gare contro Atalanta, Sassuolo e Napoli.

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  • CHI GIOCA IN ATTACCO NELL'UDINESE

    In questo inizio di stagione Gueye era stato la prima alternativa a Keinan Davis, peraltro anche lui spesso alle prese con problemi fisici.

    Quattro le sue presenze fin qui in campionato più due in Coppa Italia. Gueye era andato a segno nella sconfitta per 5-3 in casa dell'Inter.

    Ora ecco il lungo stop con Bayo destinato a diventare il vice Davis nell'attacco dell'Udinese almeno fino al suo rientro.

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