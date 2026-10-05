Infortunio Gueye, l'attaccante dell'Udinese è stato operato: lungo stop, le ultime sulle sue condizioni e quando torna Serie A Udinese Torino vs Udinese Torino

L'attaccante è stato operato alla caviglia e dovrà osservare un lungo periodo di riposo: le ultime sulle condizioni di Gueye, i tempi di recupero e quando torna a disposizione dell'Udinese.

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