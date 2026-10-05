Infortunio Gueye, l'attaccante dell'Udinese è stato operato: lungo stop, le ultime sulle sue condizioni e quando torna

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Arrivano pessime notizie dall'infermeria per l'Udinese.
Idrissa Gueye, ventenne attaccante della formazione friulana, è stato operato e sarà costretto ad un lungo stop.
Ma quali sono le sue condizioni? Di seguito le ultime su Gueye e i possibili tempi di recupero dopo l'infortunio.