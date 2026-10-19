Infortunio per Conceiçao nel finale di Juventus-Lazio: problema a una spalla, rischia un lungo stop

Conceiçao si è fatto male a pochissimi secondi dalla conclusione dei quattro minuti di recupero, in occasione di un contrasto con il laziale Dele-Bashiru.

Nel tentativo di andare a rubar palla all'autore dello 0-3, che la stava proteggendo sulla sinistra, Conceiçao è andato sostanzialmente a sbattere contro il corpo dell'avversario. E così facendo si è fatto male alla spalla sinistra.

L'ex giocatore del Porto ha avvertito immediatamente dolore, inginocchiandosi a terra. Ma il suo infortunio è passato inosservato, o quasi, perché proprio in quel momento l'arbitro Massa ha fischiato la conclusione dell'incontro.