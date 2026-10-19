Infortunio per Conceiçao nel finale di Juventus-Lazio: problema a una spalla, rischia un lungo stop

La notte dell'Allianz Stadium si è chiusa nel peggiore dei modi per la Juventus: con il botta e risposta tra Gleison Bremer e Luciano Spalletti, sì, ma non solo.
Nel finale del posticipo clamorosamente perso 3-0 contro la Lazio, Francisco Conceiçao ha infatti rimediato un infortunio a una spalla. Infortunio che, in attesa degli esami, sembra non essere per nulla banale.
Il folletto portoghese rischia ora di rimanere lontano dai campi di gioco per diverse settimane. L'ennesima notizia negativa per una Juventus scossa nel profondo dal ko di domenica sera.
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