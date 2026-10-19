Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Conceicao JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Conceiçao nel finale di Juventus-Lazio: problema a una spalla, rischia un lungo stop

Serie A
Juventus
C. Conceicao

L'esterno offensivo portoghese si è fatto male nel finale della partita dell'Allianz Stadium: può tornare a disposizione di Spalletti dopo la sosta di novembre.

Pubblicità

La notte dell'Allianz Stadium si è chiusa nel peggiore dei modi per la Juventus: con il botta e risposta tra Gleison Bremer e Luciano Spalletti, sì, ma non solo.

Nel finale del posticipo clamorosamente perso 3-0 contro la Lazio, Francisco Conceiçao ha infatti rimediato un infortunio a una spalla. Infortunio che, in attesa degli esami, sembra non essere per nulla banale.

Il folletto portoghese rischia ora di rimanere lontano dai campi di gioco per diverse settimane. L'ennesima notizia negativa per una Juventus scossa nel profondo dal ko di domenica sera.

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • L'INFORTUNIO DI CONCEIÇAO

    Conceiçao si è fatto male a pochissimi secondi dalla conclusione dei quattro minuti di recupero, in occasione di un contrasto con il laziale Dele-Bashiru.

    Nel tentativo di andare a rubar palla all'autore dello 0-3, che la stava proteggendo sulla sinistra, Conceiçao è andato sostanzialmente a sbattere contro il corpo dell'avversario. E così facendo si è fatto male alla spalla sinistra.

    L'ex giocatore del Porto ha avvertito immediatamente dolore, inginocchiandosi a terra. Ma il suo infortunio è passato inosservato, o quasi, perché proprio in quel momento l'arbitro Massa ha fischiato la conclusione dell'incontro.

  • SOSPETTA LUSSAZIONE

    A rivelare le condizioni di Conceiçao è stata la Gazzetta dello Sport: secondo il quotidiano, Conceiçao ha rimediato una sospetta lussazione alla spalla in occasione del contatto con Dele-Bashiru.

    Il portoghese effettuerà in mattinata i necessari esami al J Medicali, in modo da stabilire l'esatta entità del problema nonché i tempi di recupero.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I TEMPI DI RECUPERO

    Tempi di recupero che, nel caso la prima diagnosi venisse confermata, non sarebbero brevi: Conceiçao dovrebbe rimanere ai box per un mese circa.

    Il suo rientro in campo avverrebbe dunque nella seconda metà di novembre, dopo la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • CHI GIOCA AL SUO POSTO

    Spalletti, già impegnato a capire come risollevare le sorti di una Juventus in crisi, rischia dunque di dover fare a meno di uno dei suoi elementi più importanti, nonostante la panchina in cui l'ha inizialmente confinato contro la Lazio.

    Giovedì, in Europa League contro il Rennes, non sarà a disposizione Edon Zhegrova, sostituto naturale di Conceiçao: non è in lista UEFA. Il kosovaro, entrato al posto di Nico Gonzalez contro la Lazio, spera semmai in una maglia da titolare in occasione del prossimo impegno di campionato contro il Lecce.

    Sulla trequarti, Spalletti può contare su diversi altri elementi: dallo stesso Gonzalez ad Alajbegovic, passando per McKennie e Woltemade, quest'ultimo utilizzabile in una Juventus a due punte con Kolo Muani.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
JUV

JUV

Europa League

22 ott 2026

REN

REN