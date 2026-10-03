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Lorenzo Colombo GenoaGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio Colombo in Rapid Bucarest-Genoa: cosa si è fatto, quando torna e i tempi di recupero

Fantacalcio
Genoa
Serie A
L. Colombo

Il centravanti del Genoa si è fermato durante il primo tempo della partita persa in Romania dai liguri: quando tornerà a disposizione di De Rossi.

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Il Genoa ha perso per 2-0 l'amichevole disputata in Romania contro il Rapid Bucarest, l'altro club di Dan Sucu. Ma questa, se vogliamo, non è nemmeno la notizia peggiore.

La serata è andata male anche per un altro motivo: si è infortunato Lorenzo Colombo, costretto al cambio nel primo tempo della partita.

Cosa si è fatto Colombo? Le condizioni dell'ex centravanti dell'Empoli, i tempi di recupero e quando potrà tornare a disposizione di De Rossi.


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  • L'INFORTUNIO DI COLOMBO

    Colombo si è fatto male sul finire del primo tempo dell'amichevole, andando a contrasto con un difensore locale dopo un cross effettuato dal compagno Vitinha.

    L'ex empolese è rimasto a terra dolorante a una caviglia e in seguito, dopo i soccorsi dello staff medico del Genoa, è stato costretto alla sostituzione. Non ha così giocato la seconda frazione della gara.

    Secondo quanto riportato da Sky Sport, Colombo ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia sinistra e per questo non è riuscito a proseguire il match.

  • I TEMPI DI RECUPERO

    L'infortunio di Colombo non sembrerebbe serio. Motivo per cui il centravanti del Genoa dovrebbe tornare a disposizione di De Rossi poco dopo la metà del mese di ottobre.

    L'allenatore del Genoa dovrà dunque fare a meno per qualche giorno del proprio attaccante titolare, ma intanto lo scenario di un guaio più importante sembra scongiurato.

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  • QUANDO TORNA COLOMBO

    Colombo dovrebbe così rientrare per la trasferta di Roma contro i giallorossi: gara in programma all'Olimpico, in anticipo, sabato 17 ottobre alle 20.45.

    A meno di sorprese, invece, il mancino è destinato a saltare la prima partita del Genoa dopo la sosta: niente Fiorentina sabato 10 per lui.

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  • CHI GIOCA CONTRO LA FIORENTINA

    A giostrare nell'attacco del Genoa contro la Fiorentina sarà così Milutin Osmajic, proprio come contro il Parma, gara nella quale l'ex Preston North End era già stato schierato dall'inizio da De Rossi.

    Fin qui il centravanti montenegrino, attualmente impegnato in Nations League con la propria Nazionale, ha giocato tre volte dall'inizio e segnato due reti: l'ultima proprio a Parma prima della sosta.

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