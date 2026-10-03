Infortunio Colombo in Rapid Bucarest-Genoa: cosa si è fatto, quando torna e i tempi di recupero

Colombo si è fatto male sul finire del primo tempo dell'amichevole, andando a contrasto con un difensore locale dopo un cross effettuato dal compagno Vitinha.

L'ex empolese è rimasto a terra dolorante a una caviglia e in seguito, dopo i soccorsi dello staff medico del Genoa, è stato costretto alla sostituzione. Non ha così giocato la seconda frazione della gara.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Colombo ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia sinistra e per questo non è riuscito a proseguire il match.