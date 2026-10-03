Infortunio Colombo in Rapid Bucarest-Genoa: cosa si è fatto, quando torna e i tempi di recupero

Il Genoa ha perso per 2-0 l'amichevole disputata in Romania contro il Rapid Bucarest, l'altro club di Dan Sucu. Ma questa, se vogliamo, non è nemmeno la notizia peggiore.
La serata è andata male anche per un altro motivo: si è infortunato Lorenzo Colombo, costretto al cambio nel primo tempo della partita.
Cosa si è fatto Colombo? Le condizioni dell'ex centravanti dell'Empoli, i tempi di recupero e quando potrà tornare a disposizione di De Rossi.
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